Померла популярна британська акторка Меґґі Сміт
Меґґі Сміт відома насамперед однією з головних ролей у серії фільмів про Гаррі Поттера
На 90-році життя померла відома британська акторка, що зіграла одну з головних ролей у фільмах про Гаррі Поттера, Меґґі Сміт. Про це 27 вересня повідомила The Guardian. За інформацією газети, Меґґі Сміт померла вранці 27 вересня в лікарні.
Меґґі Сміт народилась у 1934 році, виросла в Оксфорді. З підліткового віку вона почала грати в міському театрі Playhouse. У 1960-ті роки стала примою трупи Королівського Національного театру. Її першою провідною грою в кіно була роль у трилері Сета Холта «Нікуди йти» 1958 року, за який вона була номінована як найкраща актриса другого плану на премії BAFTA.
У 1969 році вона отримала головну роль у фільмі «Розквіт міс Джин Броді», екранізації роману Мюріель Спарк про единбурзьку шкільну вчительку, яка захоплюється Муссоліні. 1970 році Меґґі Сміт отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль у цьому філльмі. Ще одну номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль акторка отримала в 1973 році за адаптацію Ґрема Ґріна «Подорожі з моєю тіткою» та виграла «Оскара» за найкращу жіночу роль другого плану у 1979 році за «Каліфорнійську сюїту».
У 1980-х роках Сміт продовжила успішну паралельну кар’єру в кіно та в театрі. За фільм «Кімната з краєвидом» вона була ще раз номінована на «Оскар».
Однією з найвидатніших її ролей була героїня Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера. На телебаченні однією з останніх відомих ролей була графиня Ґрентема в Абатстві Даунтон.
Меґґі Сміт була двічі одружена: з актором Робертом Стівенсом у 1967-1975 роках та Беверлі Кроссом у 1975-1998 роках.
Вибрана фільмографія Меґґі Сміт
- «Смерть на Нілі» (1978);
- «Зло під сонцем» (1982);
- «Кімната з видом» (1986);
- «Сестро, дій» (1992);
- «Клуб перших дружин» (1996);
- «Площа Вашингтона» (1997);
- «Гаррі Поттер і філософський камінь» (2001);
- «Гаррі Поттер і таємна кімната» (2002);
- «Мій будинок Умбрії» (2003);
- «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» (2004);
- «Гаррі Поттер і Келих вогню» (2005);
- «Джейн Остін» (2007);
- «Моя жахлива няня: Великий бум» (2010);
- «Квартет» (2012);
- «Абатство Даунтон 2» (2021).