Меґґі Сміт відома роллю професорки трансфігурації Мінерви Макґонеґел у фільмах про Гаррі Поттера

На 90-році життя померла відома британська акторка, що зіграла одну з головних ролей у фільмах про Гаррі Поттера, Меґґі Сміт. Про це 27 вересня повідомила The Guardian. За інформацією газети, Меґґі Сміт померла вранці 27 вересня в лікарні.

Меґґі Сміт народилась у 1934 році, виросла в Оксфорді. З підліткового віку вона почала грати в міському театрі Playhouse. У 1960-ті роки стала примою трупи Королівського Національного театру. Її першою провідною грою в кіно була роль у трилері Сета Холта «Нікуди йти» 1958 року, за який вона була номінована як найкраща актриса другого плану на премії BAFTA.

У 1969 році вона отримала головну роль у фільмі «Розквіт міс Джин Броді», екранізації роману Мюріель Спарк про единбурзьку шкільну вчительку, яка захоплюється Муссоліні. 1970 році Меґґі Сміт отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль у цьому філльмі. Ще одну номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль акторка отримала в 1973 році за адаптацію Ґрема Ґріна «Подорожі з моєю тіткою» та виграла «Оскара» за найкращу жіночу роль другого плану у 1979 році за «Каліфорнійську сюїту».

У 1980-х роках Сміт продовжила успішну паралельну кар’єру в кіно та в театрі. За фільм «Кімната з краєвидом» вона була ще раз номінована на «Оскар».

Однією з найвидатніших її ролей була героїня Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера. На телебаченні однією з останніх відомих ролей була графиня Ґрентема в Абатстві Даунтон.

Меґґі Сміт була двічі одружена: з актором Робертом Стівенсом у 1967-1975 роках та Беверлі Кроссом у 1975-1998 роках.

Вибрана фільмографія Меґґі Сміт