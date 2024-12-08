акторові було 77 років

Помер актор Марк Візерс. Зірки серіалів «Дивні дива» та «Династія» не стало через тривалу хворобу. Він страждав на рак підшлункової залози. Візерсу було 77 років.

Новину про смерть актора повідомила його донька, повідомило видання Daily Mail. Актор помер ще 22 листопада, проте повідомила вона про це лише зараз.

Вперше на екранах Візерс з'явився у 1970-х роках. У 1981 році він зіграв роль Теда Дінарда у серіалі «Династія».

Саме ця роль зробила його популярним. Він знімався у таких проєктах як «Дурні з Газзарда», «Ремінгтон Стіл», «Подружжя Гард» тощо. У 1987 році Візерс з'явився у драмі «Дні нашого життя», після якої взяв паузу в кар'єрі.

У 2001 році він знявся у серіалах «Фрейзер» та «Криміналісти». Останнім та найбільш відомим серіалом Візерса став «Дивні дива», де він зіграв роль Гаррі.