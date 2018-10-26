Микола Караченцов – знаменитий радянський актор театру і кіно

У п’ятницю, 26 жовтня, в Москві помер актор Микола Караченцов.

«Так, ми підтверджуємо. Це сталося у реанімації 62-ї лікарні в Москві, о 8:50», - сказав син актора повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, впродовж останніх двох днів Микола Караченцов перебував у важкому стані. Цього ранку у нього, за попередніми даними, відмовили нирки.

Микола Караченцов – знаменитий радянський актор театру і кіно. Завтра йому мало виповнитись 74 роки.

Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як «Собака на сіні», «Пригоди Електроніка», «Людина з бульвару Капуцинів» та багато інших. Всього у послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.

На його рахунку багато театральних робіт, найвідоміша з яких - роль графа Резанова в рок-опері «Юнона і Авось». Ця вистава стала візитною карткою театру «Ленком».

У 2005 році Караченцов потрапив в серйозне ДТП, отримав важку травму голови і після цього на сцену вже не повернувся. Близько місяця після аварії він пролежав у комі, йому зробили кілька операцій, у тому числі і на мозку.