У Львові на 82 році життя помер народний артист України Юрій Брилинський.
Юрій Брилинський народився 25 березня 1942 року у селищі Бориня (тепер Турківського району Львівської області). Від 1943 року жив у селах Улашківці, Горішня Слобідка, Шульганівка та Ягільниця на Тернопільщині. Після закінчення Ягільницької середньої школи працював у місцевому колгоспі.
У 1960−1964 роках навчався на філологічному факультеті Львівського університету. З 1963 року він працював актором у Національному театрі імені Марії Заньковецької. Зіграв понад 120 ролей на сцені, знімався в кінофільмах. З 1992 року – заслужений артист України, з 2019 року – народний артист України.
Перекладав літературні твори з польської та чеської мов.
Основні ролі в театрі:
- «Гайдамаки» Т. Шевченко – Кобзар
- «Лиха доля» М. Старицький – Денис
- «На зламі ночі» Р. Іваничук – Кульчицький
- «Для домашнього вогнища» І. Франко – Лікар Шварц
- «Людина за бортом» А. Школьник – слідчий
- «На Івана Купала» М. Стельмах – соняшник
- «Маклена Граса» М. Куліш – музикант
- «Невольник» М. Кропивницький – Недобитий
- «Суєта» І. Карпенко-Карий – Карпо
- «Не судилось» М. Старицький – Дмитро
- «Доки сонце зійде…» М. Кропивницький – Степан
- «Ніч на полонині» О. Олесь – вогневик
- «Король Лір» В. Шекспір – Герцог Бургундський
- «Блакитна троянда» Леся Українка – Острожин
- «Маруся Богуславка» М. Старицький – Нечхай
- «Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Денис
- «Камінний господар» Леся Українка – старший гранд
- «Моє слово» В. Стефаник – Михайло
- «Річард ІІІ» В. Шекспір – вбивця
- «Мартин Боруля» І. Карпенко-Карий – Дульський
- «Новорічна віхола» Ю. Турчин – вогневик
- «Дами і гусари» О. Фредро – Капелан
- «Під високими зорями» М. Зарудного – Микола
- «Украдене щастя» І. Франка – Бабич
- «Неділя – день для себе» В. Сосін – Штиглов
- «В обіймах золотої мли» Г. Шумейко за М. Рильським – читець
- «Дай серцю волю…» М. Кропивницький – Омелько
- «Гамлет» В. Шекспір – Полоній
- «Суд пам’яті» М. Петренко – селянин, лісоруб
- «Гуцулка Ксеня» Музика і лібрето Я.Барнича – Зілинський
- «У неділю рано зілля копала…» О.Кобилянська – Михайло Дончук
- «Погляд вічності» Т. Шевченко, Р. Лубківський – читець
- «Юрко Крук» П. Козланюк – коваль
- «Талант» М. Старицький – Лемішка
- «Чари правдивої пісні» Б. Стельмах – зло
- «Хочу зніматись в кіно» Н. Саймон – Черберт
- «Декамерон» Д. Бокаччо – султан
- «Пригоди Швейка» Я. Гашек – Швейк
- «Лісова пісня» Леся Українка – Водяник, дядяко Лев
- «Філумена Мартурано» Е. де Філіппо – Альфредо
- «Олекса Довбуш» В. Босович – Дзвічук
- «Отелло» В. Шекспір – Брабанціо
- «Данило Галицький» В. Босович – Андрій
- «Безталанна» І. Карпенко-Карий – сват
- «Я вибираю березіль…» Н. Бічуя – Бажан
- «Спокуса Хоми Брута» В. Врублевська – Дорош
- «Привітай мене, моя Україно» Т. Шевченко – «Сон» (художнє читання), спів-соло
- «Маруся Чурай» Л. Костенко – Гук
- «Ой, радуйся земле…» вертеп – господар, колядник
- «Згадайте, братія моя…» Т. Шевченко – Батько
- «Народний Малахій» М. Куліш – Кум
- «Павло Полуботок» К. Буревій – Жураківський
- «Наталка-Полтавка» І. Котляревський – Виборний
- «Не вбивай» Б. Лепкий – Тринітарій
- «Батурин» Б. Лепкий – Хазяїн
- «Василь Свистун, молодий козак, великий баламут» В. Герасимчук – Нептун
- «Вічний раб» В. Шевчук
- «Безталенна» І. Карпенко-Карий – Іван
- «Світла моя, муко» В. Симоненко – художнє читання
- «Ісус, син Бога живого» В. Босович – Акіла, Барух, священники єрусалимського храму
- «В обіймах золотої мли» Г. Шумейко за М. Рильським – читець
- «Погляд вічності» Т. Шевченко, Р. Лубківський – читець
- «Івона, принцеса Бургунська» В. Гомбрович – Суддя
- «Микита Кожум’яка» О. Олесь – батько
- «Квартет» Р. Харвуд – Вільфед Бонд
- «Любий друг» Гі де Мопасан – Вальтер
- «Запрошення в замок» Ж. Ануй – Жозюф
- «Хитра вдовичка» К. Гольдоні – доктор
- «Візит літньої пані» Ф. Дюрренматт – пастор
- «Сава Чалий» І. Карпенко-Карий – знахар
- «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницький – Завада
- «Сільва» І.Кальман – нотаріус
- «Комедіанти» А.Баранга – Боянджіу (бухгалтер)
- «Дама з камеліями» А.Дюма-син – лікар
- «Бояриня» Леся Українка – Батько Перебійний
- «Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко – Павло Кандзюба
- «Невольник» Т. Шевченко – Недобитий, бандурист
- «Мина Мазайло» М. Куліш – Селянин
- «Ромео і Джульєтта в кінці листопада» Я. Отченашек – Кареш
- «Пані міністрова» Бранислав Нушич – Дядько Яків;
- «Вода життя» Валерій Шевчук – Василь;
- «Давня мелодія» Василь Стефаник – Читає;
- «Циліндр» Едуардо де Філіппо – чоловіки;
- «Різдвяна ніч» – Запорожці:;
- «Перед заходом сонця» Г. Гауптман – Іммос, пастор;
- «Соло для мідних труб» Орест Огородник – Мітингувальники;
- «Фредерік або Бульвар злочинів» – Антуан, помічник режисера;
Фільмографія
- 1974 рік – «Марина» – Кіностудія імені Олександра Довженка, режисер Борис Івченко
- 1978 рік – «Під сузір’ям близнят» – Кіностудія імені Олександра Довженка, режисер Борис Івченко
- 1979 рік – «Хазяїн» І. Карпенка-Карого – фільм-вистава, режисер Юрій Некрасов, постановник Олекса Ріпко, Українська студія телевізійних фільмів – Дем’ян
- 1982 рік – «Таємниці святого Юра» – режисер Валерій Підпальний
- 1998 рік – «Роксолана» – режисер Борис Небієрідзе, «Укртелефільм» – Дропан
- 2004 рік – «Залізна сотня» – режисер Олесь Янчук, Кінокомпанія «Олесь-фільм»
- 2008 рік – «Владика Андрей» – режисер Олесь Янчук, Кіностудія імені Олександра Довженка
Парастас відбудеться 9 липня у Храмі священномученика Климентія Шептицького, Кривоноса,1 о 19:00. Прощання з актором відбудеться у театрі на Камерній сцені. Про чин похорону родина повідомить додатково.