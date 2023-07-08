Юрій Брилинський працював у театрі імені Марії Заньковецької з 1963 року

У Львові на 82 році життя помер народний артист України Юрій Брилинський.

Юрій Брилинський народився 25 березня 1942 року у селищі Бориня (тепер Турківського району Львівської області). Від 1943 року жив у селах Улашківці, Горішня Слобідка, Шульганівка та Ягільниця на Тернопільщині. Після закінчення Ягільницької середньої школи працював у місцевому колгоспі.

У 1960−1964 роках навчався на філологічному факультеті Львівського університету. З 1963 року він працював актором у Національному театрі імені Марії Заньковецької. Зіграв понад 120 ролей на сцені, знімався в кінофільмах. З 1992 року – заслужений артист України, з 2019 року – народний артист України.

Перекладав літературні твори з польської та чеської мов.

Основні ролі в театрі:

«Гайдамаки» Т. Шевченко – Кобзар

«Лиха доля» М. Старицький – Денис

«На зламі ночі» Р. Іваничук – Кульчицький

«Для домашнього вогнища» І. Франко – Лікар Шварц

«Людина за бортом» А. Школьник – слідчий

«На Івана Купала» М. Стельмах – соняшник

«Маклена Граса» М. Куліш – музикант

«Невольник» М. Кропивницький – Недобитий

«Суєта» І. Карпенко-Карий – Карпо

«Не судилось» М. Старицький – Дмитро

«Доки сонце зійде…» М. Кропивницький – Степан

«Ніч на полонині» О. Олесь – вогневик

«Король Лір» В. Шекспір – Герцог Бургундський

«Блакитна троянда» Леся Українка – Острожин

«Маруся Богуславка» М. Старицький – Нечхай

«Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Денис

«Камінний господар» Леся Українка – старший гранд

«Моє слово» В. Стефаник – Михайло

«Річард ІІІ» В. Шекспір – вбивця

«Мартин Боруля» І. Карпенко-Карий – Дульський

«Новорічна віхола» Ю. Турчин – вогневик

«Дами і гусари» О. Фредро – Капелан

«Під високими зорями» М. Зарудного – Микола

«Украдене щастя» І. Франка – Бабич

«Неділя – день для себе» В. Сосін – Штиглов

«В обіймах золотої мли» Г. Шумейко за М. Рильським – читець

«Дай серцю волю…» М. Кропивницький – Омелько

«Гамлет» В. Шекспір – Полоній

«Суд пам’яті» М. Петренко – селянин, лісоруб

«Гуцулка Ксеня» Музика і лібрето Я.Барнича – Зілинський

«У неділю рано зілля копала…» О.Кобилянська – Михайло Дончук

«Погляд вічності» Т. Шевченко, Р. Лубківський – читець

«Юрко Крук» П. Козланюк – коваль

«Талант» М. Старицький – Лемішка

«Чари правдивої пісні» Б. Стельмах – зло

«Хочу зніматись в кіно» Н. Саймон – Черберт

«Декамерон» Д. Бокаччо – султан

«Пригоди Швейка» Я. Гашек – Швейк

«Лісова пісня» Леся Українка – Водяник, дядяко Лев

«Філумена Мартурано» Е. де Філіппо – Альфредо

«Олекса Довбуш» В. Босович – Дзвічук

«Отелло» В. Шекспір – Брабанціо

«Данило Галицький» В. Босович – Андрій

«Безталанна» І. Карпенко-Карий – сват

«Я вибираю березіль…» Н. Бічуя – Бажан

«Спокуса Хоми Брута» В. Врублевська – Дорош

«Привітай мене, моя Україно» Т. Шевченко – «Сон» (художнє читання), спів-соло

«Маруся Чурай» Л. Костенко – Гук

«Ой, радуйся земле…» вертеп – господар, колядник

«Згадайте, братія моя…» Т. Шевченко – Батько

«Народний Малахій» М. Куліш – Кум

«Павло Полуботок» К. Буревій – Жураківський

«Наталка-Полтавка» І. Котляревський – Виборний

«Не вбивай» Б. Лепкий – Тринітарій

«Батурин» Б. Лепкий – Хазяїн

«Василь Свистун, молодий козак, великий баламут» В. Герасимчук – Нептун

«Вічний раб» В. Шевчук

«Безталенна» І. Карпенко-Карий – Іван

«Світла моя, муко» В. Симоненко – художнє читання

«Ісус, син Бога живого» В. Босович – Акіла, Барух, священники єрусалимського храму

«В обіймах золотої мли» Г. Шумейко за М. Рильським – читець

«Погляд вічності» Т. Шевченко, Р. Лубківський – читець

«Івона, принцеса Бургунська» В. Гомбрович – Суддя

«Микита Кожум’яка» О. Олесь – батько

«Квартет» Р. Харвуд – Вільфед Бонд

«Любий друг» Гі де Мопасан – Вальтер

«Запрошення в замок» Ж. Ануй – Жозюф

«Хитра вдовичка» К. Гольдоні – доктор

«Візит літньої пані» Ф. Дюрренматт – пастор

«Сава Чалий» І. Карпенко-Карий – знахар

«Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницький – Завада

«Сільва» І.Кальман – нотаріус

«Комедіанти» А.Баранга – Боянджіу (бухгалтер)

«Дама з камеліями» А.Дюма-син – лікар

«Бояриня» Леся Українка – Батько Перебійний

«Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко – Павло Кандзюба

«Невольник» Т. Шевченко – Недобитий, бандурист

«Мина Мазайло» М. Куліш – Селянин

«Ромео і Джульєтта в кінці листопада» Я. Отченашек – Кареш

«Пані міністрова» Бранислав Нушич – Дядько Яків;

«Вода життя» Валерій Шевчук – Василь;

«Давня мелодія» Василь Стефаник – Читає;

«Циліндр» Едуардо де Філіппо – чоловіки;

«Різдвяна ніч» – Запорожці:;

«Перед заходом сонця» Г. Гауптман – Іммос, пастор;

«Соло для мідних труб» Орест Огородник – Мітингувальники;

«Фредерік або Бульвар злочинів» – Антуан, помічник режисера;

Фільмографія

1974 рік – «Марина» – Кіностудія імені Олександра Довженка, режисер Борис Івченко

1978 рік – «Під сузір’ям близнят» – Кіностудія імені Олександра Довженка, режисер Борис Івченко

1979 рік – «Хазяїн» І. Карпенка-Карого – фільм-вистава, режисер Юрій Некрасов, постановник Олекса Ріпко, Українська студія телевізійних фільмів – Дем’ян

1982 рік – «Таємниці святого Юра» – режисер Валерій Підпальний

1998 рік – «Роксолана» – режисер Борис Небієрідзе, «Укртелефільм» – Дропан

2004 рік – «Залізна сотня» – режисер Олесь Янчук, Кінокомпанія «Олесь-фільм»

2008 рік – «Владика Андрей» – режисер Олесь Янчук, Кіностудія імені Олександра Довженка

Парастас відбудеться 9 липня у Храмі священномученика Климентія Шептицького, Кривоноса,1 о 19:00. Прощання з актором відбудеться у театрі на Камерній сцені. Про чин похорону родина повідомить додатково.