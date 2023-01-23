Грицько Чубай дожив лише до 33-х років

23 січня 1949 року народився видатний український поет Грицько Чубай. З нагороди його 74-ої річниці у Львові відбудеться відразу дві мистецьки події.

Зокрема у прокат знову вийшов документальний фільм «Чубай. Говорити знову» (режисер Михайло Крупієвський, художник-постановник Олексій Хорошко).

Дія фільму здебільшого розгортається у декораціях, що відтворюють майстерню-підвал Грицька Чубая. Книжки для створення цієї майстерні надала Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука.

Локація є невипадковою, адже саме у цьому підвалі на Погулянці творилися нові сенси та гуртувалося товариство тих, хто хотів і міг боротися за Україну та українську літературу. Тут молодий поет з Рівненщини став для свого покоління лідером.

Така тема, та й сама постать Чубая, що помер у 33 роки, провокують говорити про нього пафосно та літературно. Проте у фільмі авторам вдалося, розповідаючи багато, уникнути частих у такому жанрі надмірностей. До слова, своєрідним ведучім у фільмі є інший поет, з дня теперішнього, Сергій Жадан.

Ми дізнаємося насамперед про те, як особистість нищить тоталітарний режим, як не просто забороняє чи топче, а й дискредитує, поміркуємо, чому саме Чубая було обрано на таку трагічну та фатальну роль.

Сергій Жадан у фільмі «Чубай. Говорити знову»

Про Грицька Чубая у фільмі розповідають його друзі, відомі зараз культурні діячі та його близькі удова Галина Чубай, діти Тарас Чубай та Соломія Чубай, а також Василь Герасим’юк, Юрій Брилинський, Микола Рябчук, Роман Кісь, Орест Яворський, Роман Готра, Юрій Винничук, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич, Катерина Немиря, Святослав Максимчук, Мирослав Греділь.

Це чесна розповідь, у якій звучить те, про що, можливо, розмовляли на кухнях чи в майстернях, але навряд чи оприлюднювали колись.

Створення фільм було ініційований донькою Грицька Чубая Соломією. Вона майже не знала батька (на момент його смерті їй було два роки). Проте вона змогла знати точну інтонацію для своєї розповіді.

«Мені хотілося, щоб про тата дізналися глибше, щоб стало зрозумілим, звідки в нього брались такі тексти. Нарешті хотілося бути чесними з самими собою. Бо ми зазвичай створюємо п'єдестали, героїв, продукуємо додаткові комплекси в інших людях, продукуємо заздрість. Але головною мотивацією було розповісти історію тата. Я насамперед хотіла говорити про того Чубая, який створив "Вертеп", "Відшукування причетного", "Марію". У фільмі ми бачимо уже зламаного Чубая, бачимо трагедію генія, який був богом у своїй тусовці, але його зламала і система, і люди, його ж оточення, яке від нього відвернулось», – розповіла музикантка ZAXID.NET.

Грицько Чубай з дружиною та дітьми

Також разом з братом, відомим музикантом та лідером гурту «Плач Єремії» Тарасом Чубаєм вона заспіває 23 січня у Львівській національній опері.



У концерті прозвучать пісні Володимира Івасюка, колядки, композиції на слова відомих поетів, які зазвучать у виконанні Тараса Чубая та Соломії Чубай у супроводі симфонічного оркестру «INSO-Львів» та музичного гурту.

Цікаво, що лише зараз Соломія та Тарас Чубаї вперше разом виступлять на великій сцені з сольними проектами.

Нагадаємо, що у 2022 році вулиця академіка Павлова у Львові стала вулицею Грицька Чубая.