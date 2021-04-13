Борис Мірус зіграв у театрі понад 200 ролей

У вівторок, 13 квітня 2021 року, у віці 92-х років помер актор театру імені Марії Заньковецької народний артист України Борис Мірус. Про це театр повідомив на офіційній сторінці у Facebook.

Борис Мірус народився 19 серпня 1928 року в селі Синякова Чортківського району Тернопільської області.

Після закінчення у 1948 році акторської студії при театрі імені Марії Заньковецької. На його рахунку більше ніж 200 ролей в театрі та численні ролі у кіно.

Борис Мірус 10 років провів у сталінських таборах. Був заарештований у червні 1949 року, звинувачений у націоналізмі та підготовці замаху на Микиту Хрущова. Ув'язнення відбував у Воркуті.

Борис Мірус – лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Бориса Романицького за акторські роботи, виконані протягом 2011-2013 років.

Ролі у театрі:

«Пані міністрова» Бранислав Нушич - Іова;

«Візит літньої пані» Фрідріх Дюрренматт - Дворецький;

«Вода життя» Валерій Шевчук - Василь;

«Державна зрада» Рей Лапіка - Запорожець;

«Дама з камеліями» Александр Дюма-син - Граф де Жіре;

«Ісус, син Бога живого» - Кайяфа, первосвященник;

«Ромео і Джульєтта в кінці листопада» - Ірачек;

«Невольник» Тарас Шевченко - Кошовий, запорожець; Перший старий козак; Козаки;

«Сільва» - Фон Граве, посол; Шанувальники театру та гості на балу;

«Троє товаришів» Еріх-Марія Ремарк - Блюменталь;

«Мина Мазайло» Микола Куліш - Запорожець;

«Назар Стодоля» - Перший староста;

«Циліндр» - чоловіки;

«Різдвяна ніч» - Запорожці:;

«Украдене щастя» Іван Франко - Газди:;

«Сватання на Гончарівці» - Кандзюба;

«Перед заходом сонця» - Доктор Вуттке;

«Фредерік або Бульвар злочинів» - Антуан, помічник режисера;

Вибрана фільмографія: