Джеймс Майкл Тайлер найбільш відомий роллю у серіалі «Друзі»

В ніч на 25 жовтня помер 59-річний актор Джеймс Майкл Тайлер. Про це повідомив представник актора Тоні Бенсон, передає CNN.

Тайлер помер у своєму будинку у Лос-Анджелесі. У 2018 році у нього діагностували рак простати. Діагноз акторові поставили у вересні 2018 року під час звичайного медогляду.

Як лікування йому призначили гормональну терапію, однак за час пандемії хвороба спрогресувала і поширилася на хребет, що призвело до паралічу нижньої частини тіла.

Через хворобу Тайлер не зміг особисто бути присутнім при зйомках спецвипуску серіалу «Друзі», що вийшов в кінці травня.

«Шоу "Друзі" не були б таким без тебе. Дякуємо за сміх, що ти приніс у шоу та наше життя. Ми сумуватимемо», – написала Дженніфер Еністон в Instagram.

Джеймс Майкл Тайлер найбільш відомий тим, що упродовж 10 сезонів грав Гантера – баристу та менеджера кав'ярні Central Perk. «Друзі» виходили на NBC з 1994 по 2004 рік, актор взяв участь майже в 150 епізодах шоу.

Тайлер також знімався в епізодах серіалів «Клініка» та «Сабріна — юна відьма».