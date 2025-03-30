Акторові було 86 років

Помер відомий американський актор Деніс Арндт, який зіграв роль лейтенанта Філа Вокера у культовому фільмі «Основний інстинкт» та Алекса Пріста у п’єсі «Гайзенберг». Йому було 86 років. Він помер у власному будинку в Ешленді, США. Про його смерть повідомило видання People з посиланням на родину актора.

«З важким серцем повідомляємо про смерть нашого батька, Деніса Лероя Арндта. Він мирно помер у своєму ліжку в улюбленому будиночку, в якому прожив майже 50 років. Він би не хотів, щоб було інакше. Тато прожив своє життя як повноцінний перформанс, відомий своєю неймовірною дотепністю, чарівністю, бунтарським духом, непокірністю, почуттям гумору і пристрастю до мистецтва. Його спадщина, як на сцені, так і поза нею, житиме в серцях родини, друзів та членів громади. Він був чарівним, красивим, спонтанним і магнетичним – справжньою людиною епохи Відродження», – зазначили рідні Арндта.

Деніс Арднт у картині «Основний інстинкт»

Деніс Арндт народився у 1939 році. Він служив в американській армії та брав участь у війні у В'єтнам як пілот гелікоптера. Арндт закінчив Вашингтонський університет та розпочав акторську кар'єру у театрі. Найбільш відома театральна вистава за його участі – «Гайзенберг». За роль Алекса Пріста був номінований на премію «Тоні». Популярність в кіно Деніс здобув після участі у фільмах «Кримінальна історія» та «Розумник».

У 1992 році він зіграв у картині «Основний інстинкт». Саме він був тим поліцейським, що проводив допит героїні Шерон Стоун. Також він знімався у серіалах «Добра боротьба», «Анатомія Грей», «Надприродне» та «Як уникнути покарання за вбивство».

Окрім роботи в кіно та на сцені, Арндт захоплювався плаванням на човні. У Арндта залишилася дружина Мегі Дауні, з якою він прожив 45 років, семеро дітей, онуки та правнуки.