Джин Гекмен зі своєю дружиною Бетсі Аракавою

95-річного оскароносного актора Джина Гекмена та його дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими у власному будинку в американському Нью-Мексико. Про це у четвер, 27 лютого, повідомило ВВС із посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, тіла подружжя та їхнього собаки виявили у середу, 26 лютого, у резиденції на Сансет-Трейл у Нью-Мексико. Наразі поліція очікує ордера на обшук помешкання.

Причини смерті 95-річного актора та його 63-річної дружини наразі невідомі. Триває слідство.

Джин Гекмен – володар низки престижних кінонагород, зокрема, двічі отримав «Оскар» – за найкращу чоловічу роль у фільмі «Французький зв’язковий» 1971 року та найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Клінта Іствуда «Непрощений» 1992 року. Також Гекмен тричі був номінований на «Оскар» – за гру в таких фільмах:

«Бонні та Клайд» (1967),

«Я ніколи не співав своєму батькові» (1970),

«Міссісіпі у вогні» (1988).

Актор зіграв понад 100 ролей, включаючи Лекса Лютора у фільмах про Супермена в 1970-х і 1980-х роках. У 2008 році Джин Гекмен завершив акторську кар’єру.