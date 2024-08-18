Ален Делон вважається найкрасивішим актором в історії кіно

У неділю, 18 серпня, LeMonde повідомило про смерть відомого французького актора Алена Делона. Він помер у віці 88 років, повідомила видання із посиланням на заяву його трьох дітей.

Причини смерті наразі невідомі. Раніше актор потерпав від головного болю та запаморочень, спричинених аритмією.

Що відомо про Алена Делона

Ален Фаб'єн Моріс Марсель Делон народився у французькому муніципалітеті Со 8 листопада 1935 року. У 1950-х роках Делон брав участь у французькій війні в Індокитаї, пройшовши службу у Національних військових силах у 17 років. П’ять років Ален Делон служив у морській піхоті.

Після повернення до Парижу Ален Делон працював різноробочим – проте у 1956 році його помітив актор Жан-Клод Бріалі та запросив відвідати разом Каннський кінофестиваль. На зовнішність чоловіка звернула увагу низка акторів та режисерів, після чого у 1957 році Ален Делон зіграв дебютну роль у фільмі «Коли втручається жінка».

У 1960-х в Алена Делона стався зліт кар’єри – його кликали на низку успішних проєктів, які стали культовими, як-от «На яскравому сонці», «Затемнення», «Леопард». За Аленом Делоном закріпився статус секс-символа французького та світового кінематографа – також його називали найкрасивішим актором кіно за всю історію.

У 1970-х та початку 1980-х років актор знявся у великій кількості бойовиків, переважно трилерів, де грав героїв та антигероїв. У 1985 році отримав премію «Сезар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Наша історія». Втім, вже у 1980-х та 1990-х роках кар’єра Алена Делона пішла на спад – здебільшого він грав комерційні ролі поліцейських. У 1997 році Делон знявся у стрічці «День і ніч», яку назвали «найгіршим фільмом з 1945 року», а згодом – у комедії «Один шанс на двох», яка також не досягла комерційного успіху. Тоді Ален Делон оголосив про завершення своєї акторської кар’єри.

Втім, вже з 1999 року актор повертається на екрани. У 2001 році вийшов детективний серіал «Фабіо Монтале», де він зіграв головну роль – він став одним із найпопулярніших серіалів французького телебачення. Протягом 2003-2004 років Ален Делон грав у серіалі «Френк Рів» та фільмі «Лев», де він отримав головну роль.

У 2008 році Ален Делон зіграв роль Цезаря у комедійному фільмі з серії «Астерікс та Обелікс», яку розкритикували як глядачі, так і критики. Також актор грав у театрі, створюючи п’єси за творами французьких письменників, займався кінопродюсуванням.

У 2017 році актор завершив свою кінокарʼєру. Востаннє він зʼявлявся перед публікою на Каннському фестивалі у 2019 році – тоді йому вручили «Пальму честі» за кар'єрні досягнення. У 2021 році він зізнався, що хотів би зняти ще один фільм перед своєю смертю.

Актор активно підтримував Україну та засуджував російську агресію. У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За заслуги перед Україною».

Фільмографія Алена Делона