Актор Анхель Салазар помер у 68 років

Помер відомий кубинсько-американський актор та комік Анхель Салазар. Найбільшу славу артист здобув завдяки ролі помічника Тоні Монтани, Чі Чі у кримінальному фільмі «Обличчя зі шрамом» Браяна Де Пальми, повідомляє видання Daily Mail.

Йому було 68 років. Про смерть актора повідомила його представниця та довірена особа Енн Вінгсонг. Смерть настала уві сні, коли Анхель гостював в будинку свого друга. Причиною стали проблеми з серцем.

Салазар народився на Кубі у 1956 році. Він залишив країну ще підлітком, дістався до воєнно-морської бази Гуантанамо та у підсумку оселився в Нью-Йорку.

У фільмі «Обличчя зі шрамом» він зіграв Чі Чі (кадр з фільму)

Салазар вперше почав виступати в стендап-комедії, коли йому було вісімнадцять, незабаром почав зніматись у кіно.

Свою найвідомішу роль він зграв у 1983 році в «Обличчі зі шрамом», а також знявся у фільмах «Незнайомець спостерігає», «Горда хода», «Ночі на бульварі», «Там, де бродить бізон».

До самої смерті артист продовжував працювати. Нещодавно Салазар брав участь у 17 різних проєктах, які наразі перебувають на різних стадіях виробництва. Деякі з картин, ймовірно, не побачать світ через його смерть.