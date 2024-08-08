Акторці Конні Чіуме було 72 роки

Відома південноафриканська акторка, зірка фільму «Чорна пантера» Конні Чіуме померла у віці 72-х років. Про це повідомили рідні акторки на її сторінці в Instagram, повідомляє SkyNews.

Останні дні Чіуме провела в клініці. Її госпіталізували через необхідність провести медичне обстеження і серце зірки раптово зупинилося. Причини смерті не називають, але відомо, що останнім часом вона боролась з важкою хворобою.

«Сім'я Чіуме з жалем повідомляє вам про її смерть. Конні Чіуме, 72 роки, померла в лікарні. Сім'я просить про конфіденційність у цей тяжкий період. Сім'я буде повідомляти додаткові подробиці», – написали близькі Конні.

Всесвітню славу акторц принесла роль у стрічці Marvel «Чорна Пантера». Вона зіграла одну з лідерок племені Зававарі.