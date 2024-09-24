Мирослав Герцик був одним із найкращих веслярів України у 60-х роках

У вівторок, 24 вересня, у віці 87 років помер багаторічний ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, фундатор львівської школи веслування, заслужений тренер України, один із засновників Національного олімпійського комітету Мирослав Герцик.

«Спортивна родина Львівщини та України зазнала непоправної втрати. Вранці 24 вересня цього року на 88-му році життя перестало битися серце патріарха львівського спорту Мирослава Степановича Герцика», – повідомили на сторінці відділення НОК України у Львівській області.

Мирослав Герцик був фундатором львівської школи веслування, одним із ініціаторів та засновників НОК України, віце-президентом НОК України у його першому складі. Він багато років був ректором Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Також очолював відділення НОК України у Львівській області.

У відділенні НОКУ Львівщини відзначили, що майстер спорту з веслування, один з найкращих веслярів України 60-х років, заслужений тренер України Мирослав Герцик виховав дев’ять майстрів спорту міжнародного класу, понад 50 майстрів спорту, серед них чемпіони України, Європи, світу, з яких найтитулованіші – Василь Береза, Роман Вишенко, Іван Ковальчук, Роман Карбівник, Павло Редько, Іван Хрущак, Валентина Примак, Сильвестр Дмитрів, Роман Нагірний, Богдан Мороз. 12 його учнів стали заслуженими тренерами.

Мирослав Герцик нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та іншими державними нагородами.

Парастас за покійним Мирославом Герциком відбудеться в середу, 25 вересня, о 19:00 в Храмі священномученика Климентія Шептицького на вул. Кривоноса, 1 у Львові. В четвер, 26 вересня, о 7:30 ранку в тому ж храмі відбудеться літургія.

Поховають Мирослава Герцика у рідному Болехові. Похоронна процесія вирушить до Болехова о 9:30. Панахида в церкві Болехова розпочнеться о 12:30.