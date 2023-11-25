На вибори ректора подали лише дві кандидатури

У Львівському університеті фізичної культури імені Івана Боберського обрали нового ректора. Ним став 43-річний завідувач кафедри легкої атлетики університету Ярослав Свищ.

Як повідомили 25 листопада в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА, нового ректора обрали на виборах, його кандидатуру підтримали 74% виборців.

Згідно з протоколом виборчої комісії, із 352 учасників голосування 263 віддали свої голоси за Ярослава Свища. Його суперник Володимир Левків набрав 57 голосів.

Ярослав Свищ очолює Федерацію легкої атлетики Львівської області

Ярослав Свищ – заслужений працівник фізичної культури і спорту, майстер спорту України з легкої атлетики, переможець та призер національних чемпіонатів. Він також очолює Федерацію легкої атлетики Львівської області та є членом колегії управління молоді та спорту Львівської ОВА.

Раніше ректором Львівського університету фізичної культури понад 15 років був Євген Приступа.