Тарас Добко викладає в УКУ з 1998 року

В Українському католицькому університеті обрали нового ректора – доктора філософії Тараса Добка. До цього 52-річний Добко працював на посаді першого проректора. Це рішення підтримали на засіданні сенату УКУ 24 червня, повідомляє прес-служба університету.

Новий ректор Українського католицького університету балотувався на цю посаду з програмою «Університет, який служить». За його словами, у час війни першочерговим завданням академічної спільноти є генерувати візію майбутнього нашої країни і спроможність її втілювати.

Ректор наголосив, що спільнота УКУ повинна проявити лідерство на трьох основних ділянках:

зцілення ран війни й відновлення/модернізація України;

промоція українського порядку денного у світі;

творення духовної християнської пропозиції для людини XXI століття.

«Сьогодні освіта стоїть перед викликом радикальних змін. Глобальна конкуренція за таланти, стрімкий розвиток штучного інтелекту, поява підприємливих гравців на освітньому ринку, загрози пандемії створюють значний тиск на освітні інституції та їхню спроможність виконувати свою місію належним чином. Під впливом війни і її викликів молоді українці шукають за знаннями, які є найбільш релевантними в цих обставинах, можуть допомогти їм краще зрозуміти, що відбувається, і знайти свій особливий шлях в умовах глобальної невизначеності. Тож, з одного боку, УКУ має будувати інституційну культуру, відкриту до новинок і експериментів в освітньому процесі. З іншого – ключовим критерієм для оцінки доцільності їхнього впровадження має бути цілісний розвиток студента й усвідомлення молодою людиною важливості спільного блага», – зазначив Тарас Добко під час засідання сенату.

Нагадаємо, попереднім ректором Українського католицького університету з вересня 2013 року був отець Богдан Прах. Законодавство України про освіту передбачає можливість перебування на посаді керівника закладу вищої освіти не більше ніж два терміни (максимум 10 років).

Довідка:

52-річний Тарас Добко народився у Львові. У 1993 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. У 2003 році здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) з відзнакою в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн дисертацією «Щастя людської особи. Феноменологічне дослідження розкриття людської особи у досвіді щастя». У 2011 році пройшов нострифікацію на ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Етика» в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У 1996 році здобув ступінь магістра (M.A.) з відзнакою в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн на основі порівняльного дослідження релігійної віри і метафізичного переконання про існування Бога.

Тарас Добко понад 20 років працює у сфері вищої освіти. В Українському католицькому університеті викладає з 1998 року, а з 2008 року є першим проректором. Також викладав курси з філософії у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Центрі розвитку магістерських і докторантських програм, Василіанському інституті філософсько-богословських студій імені митр. Йосифа В. Рутського; Вищому інституті філософсько-богословських студій ім. Миколи Чарнецького (ЧНІ); Інституті богослов’я, філософії і культури «Сулхан Сава Орбеліані», Тбілісі, Грузія.

Упорядник і науковий редактор чотирьох книг, автор понад 40 наукових та науково-публіцистичних статей в українських та міжнародних виданнях. Тричі проходив наукове стажування в Інституті європейських досліджень Нановіка, Університет Нотр-Дам, США. Дослідницькі зацікавлення охоплюють феноменологічну епістемологію, персоналізм в етиці, філософію релігії і секуляризацію, історико-філософський аналіз концепцій раціональності у європейській культурі, освіту і цілісний людський розвиток, проблеми університетської автономії та академічної культури.