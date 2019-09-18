Помер екс-депутат Львівської міськради Юрій Кардашевський

Юрій Кардашевський відійшов у засвіти у віці 57 років

У вівторок, 17 вересня, у віці 57 років відійшов у вічність депутат Львівської міськради п’ятого скликання (2006-2010 рр), тренер спортивного клубу «Золотий Лев» Юрій Кардашевський.

Як повідомляється на сторінці Юрія Кардашевського у Facebook, він помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Прощання відбудеться у церкві Покрову пресвятої Богородиці на вул. Личаківській, 175. У середу, 18 вересня, о 20:00 – парастас. 19 вересня о 10:00 – панахида. Похорон о 11:00 в селі Борщовичі.

«Він був щирим другом, видатним тренером, депутатом Львівської міської ради. Це людина, яка все своє життя присвятила розвитку спорту, виховала не одне покоління спортсменів. Співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять!», - написав у Facebook чинний депутат Львівської міськради Сергій Івах.

Юрій Кардашевський був депутатом Львівської міськради від фракції БЮТ, головою постійної комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення. У 2003-2004рр. керував командою міні-футболу «Золотий Лев», яка на кубку світу серед поліцейських команд у 2003 р. виборола третє місце, а у 2004 році стала чемпіоном світу серед членів Internetional Police Asociation.