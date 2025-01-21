Помер французький режисер Бертран Бліє
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Помер французький кінорежисер, сценарист та письменник Бертран Бліє. Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на заяву його родини. Режисерові було 85 років. «Бертран Бліє помер мирно у своєму будинку в Парижі в оточенні дружини та дітей», – повідомив його син Леонард Бліє.
Неполіткоректні фільми цього послідовника чорного гумору мали непересічне значення для кінематографа 1970-х та 1980-х років. Le Figaro називає Бертрана Бліє «одним із останніх гігантів французького кіно».
Бертран Бліє народився 14 березня 1939 року у родині відомого французького актора Бернара Бліє, свою режисерську кар'єру розпочав у 1963 році з фільму «Гітлер? А хто це?». Всесвітню славу принесла йому картина «Ті, що вальсують», яка вийшла у 1974 році.
Бертран Бліє зняв понад 20 фільмів, найвідоміші серед них: «Якби я був шпигуном» (1967), «Ті, що вальсують» (1974), «Холодні закуски» (1979), «Вітчим» (1981), «Наша історія» (1984), «Вечірнє вбрання» (1986).
Його комедія «Приготуйте ваші носовички» (1977) здобула премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.
Останньою роботою Бертрана Бліє став «Винятковий кортеж» (2019).
Вибрана фільмографія:
- 1963 – Гітлер? А хто це? / Hitler, connais pas
- 1965 – Гарне життя / Les Bons vivants / Un grand seigneur
- 1966 – Гримаса / La grimace
- 1967 – Якби я був шпигуном / Si j'étais un espion
- 1973 – Ті, що вальсують / Les Valseuses
- 1977 – Приготуйте ваші носовички / Préparez vos mouchoirs
- 1979 – Холодні закуски / Buffet Froid
- 1981 – Вітчим / Beau Pere
- 1983 – Жінка мого друга / Le Femme De Mon Pote
- 1984 – Наша історія / Notre Histoire
- 1986 – Вечірнє вбрання / Tenue De Soiree
- 1989 – Занадто гарна для тебе / Trop Belle Pour Toi
- 1991 – Дякую, життя / Merci La Vie
- 1993 – Один, два, три, сонце / Un, deux, trois, soleil
- 1994 – Велика втома / Grosse fatigue
- 1996 – Мій чоловік / Mon homme
- 2000 – Актори / Les acteurs
- 2003 – Відбивні / Les Côtelettes
- 2004 – Розпусники / Pédale dure
- 2005 – Скільки ти коштуєш? / Combien tu m'aimes?
- 2010 – Шурхіт кубиків льоду / Le Bruit des glaçons