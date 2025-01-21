Бертрану Бліє було 85 років

Помер французький кінорежисер, сценарист та письменник Бертран Бліє. Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на заяву його родини. Режисерові було 85 років. «Бертран Бліє помер мирно у своєму будинку в Парижі в оточенні дружини та дітей», – повідомив його син Леонард Бліє.

Неполіткоректні фільми цього послідовника чорного гумору мали непересічне значення для кінематографа 1970-х та 1980-х років. Le Figaro називає Бертрана Бліє «одним із останніх гігантів французького кіно».

Бертран Бліє народився 14 березня 1939 року у родині відомого французького актора Бернара Бліє, свою режисерську кар'єру розпочав у 1963 році з фільму «Гітлер? А хто це?». Всесвітню славу принесла йому картина «Ті, що вальсують», яка вийшла у 1974 році.

Бертран Бліє зняв понад 20 фільмів, найвідоміші серед них: «Якби я був шпигуном» (1967), «Ті, що вальсують» (1974), «Холодні закуски» (1979), «Вітчим» (1981), «Наша історія» (1984), «Вечірнє вбрання» (1986).

Його комедія «Приготуйте ваші носовички» (1977) здобула премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

Останньою роботою Бертрана Бліє став «Винятковий кортеж» (2019).

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