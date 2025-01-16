Про смерть режисера повідомила його родина

У 78 років помер режисер Девід Лінч. Про це повідомило видання Variety з посиланням на родину режисера.

Девід Лінч, чотири рази номінований на «Оскар», режисер таких відомих фільмів як «Синій оксамит», «Малголланд Драйв», «Голова-ластик», «Дикі серцем», «Людина-слон», а також серіалу «Твін Пікс», у серпні минулого помер повідомив про хворобу легень, йому поставили діагноз емфізема. За його словами, він більше не міг залишати будинок без кисневої маски.

Девід Лінч народився 20 січня 1946 у штаті Монтана, США. Батько Девіда Волтон Лінч був вченим, працював у міністерстві сільського господарства США. Мати Едвіна Сундхолм викладала англійську мову. Сім'я часто переїжджала з одного міста до іншого.

У молодості Девід Лінч мріяв стати художником, тому 1963-го вступив до Коркоранської школи мистецтв та дизайну у Вашингтоні. Через рік перевівся до Школи Бостонського музею образотворчих мистецтв, де його сусідом по кімнаті був майбутній вокаліст гурту The J. Geils Band Пітер Вульф. Згодом Лінч кинув навчання та вирушив у подорож Європою.

Перший кінематографічний досвід Девід набув у 1967 році, коли зняв анімаційну стрічку «Шестеро хворіють» тривалістю чотири хвилини.

Розробляти першу повнометражну картину під назвою «Голова-ластик» Девід Лінч почав 1971-го. Зйомки тривали п'ять років, а після прем'єри про автора заговорили імениті колеги.

1984-го Лінч представив фантастичний бойовик «Дюна», адаптацію однойменного роману Френка Герберта. Через два роки вийшов новий шедевр Девіда Лінча, детективний трилер «Синій оксамит».

Успіхом Лінча став також детективно-містичний серіал «Твін Пікс», який вийшов у 1990 році. Драма Девіда «Дикі серцем» у 1990-му отримала головний приз Каннського кінофестивалю, «Золоту пальмову гілку». 1997-го глядачі побачили «Шосе в нікуди». Після цього режисер презентував «Просту історію». У 2000-му вийшла стрічка «Малголланд Драйв», яка отримала понад 30 різних премій, у тому числі приз за режисуру в Каннах. Восени 2006 року на Венеціанському фестивалі пройшла прем'єра картини «Внутрішня імперія». Режисер отримав за фільм нагороду Future Film Festival Digital Award. 5 травня 2017 року Лінч оголосив, що залишає кіно, адже розчарувався у ньому. Згодом він представив новий «Твін Пікс».

Окрім кіно Лінч усе життя займався музикою, живописом та фотографією.

У 2017 році Лінч відвідав Україну та відкрив там представництво свого фонду трансцедентальної медитації. Фонд Девіда Лінча в Східній Європі впроваджував в Україні програму ментальної реабілітації населення, постраждалого від війни. Йдеться про програми ментальної реабілітації тимчасово переміщених осіб, осіб звільнених із полону, осіб, професії яких мають критичне психологічне навантаження (волонтери, військові психологи, медики, працівники ДСНС, працівники в інших реабілітаційних програмах).

25 лютого 2022 року кінорежисер виступив із підтримкою українського народу та засудженням вторгнення Росії в Україну. На своєму YouTube-каналі він закликав президента Росії зупинити агресію та припинити сіяти смерть і руйнування в Україні.