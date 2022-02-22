Іван Дзюба помер на 91-му році життя

У вівторок, 22 лютого, помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба. Про це пише «Радіо Свобода», посилаючись на громадського діяча Миколу Жулинського.

«Сьогодні вранці уві сні на 91-му році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття», – сказав Жулинський.

За словами Жулинського, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати і стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донеччини. Дисидент радянських часів, Герой України, академік НАН України, свого часу був міністром культури і головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1973 році засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за свою відому працю «Інтернаціоналізм чи русифікація», але був «помилуваний».

Автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт – книга «Чорний романтик: Сергій Жадан». Один із співзасновників Народного руху України та учасник ініціативної групи «Першого грудня».