У кінотеатрах можна подивитись новий документальний фільм Сергія Буковського «Іван і Марта» про кохання та боротьбу шестидесятників, подружжя Дзюбів.

Це історія стосунків літературознавця, публіциста, шістдесятника та політв’язня Івана Дзюби та його дружини Марти.

Іван Дзюба – автор програмного тексту дисидентського руху «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Він був одним з ініціаторів знаменитої акції протесту проти масових арештів українських інтелектуалів на прем’єрі «Тіней забутих предків» Сергія Параджанова разом із Василем Стусом.

Іван Дзюба, родом з Донбасу, усе своє життя присвятив відродженню української культури та боровся з русифікацією. Пережити репресії та не втратити віри Дзюбі допомагала Марта, львів’янка, кохання усього його життя. Саме вона розповідає історію їх знайомства, непростого життя. Про події, що у підсумку зруйнували СРСР, вона розповідає як про історію родини. Зрештою, так воно і було: історія Дзюбів є невід’ємною частиною дисидентського руху, боротьби українців за свою ідентичність. Саме тому картина, задумана та знята кілька років тому, звучить там актуально сьогодні.

Режисер Сергій Буковський володіє даром надавати усьому, про що знімає кіно, дуже особисту інтонацію. Саме тому його фільм «Іван і Марта» вийшов непафосною, напрочуд ніжною історію про стосунки двох особистостей. Вони певний час між Києвом та Львовом, їх друзями були найвідоміші сьогодні люди української культури – Стус, Горська, Костенко… Дзюба першим звинуватив радянський режим у переслідуванні українських інтелектуалів. Він і сам був таким інтелектуалом, що півтора роки провів у слідчому ізоляторі КДБ.

Музику для фільму написав італійський композитор Сандро ді Стефано, на чиєму рахунку понад 50 світових нагород. Він створив музику до фільму безплатно, щоб підтримати Україну.

«Нам пощастило – майже весь час роботи над фільмом (2018-2022 рр.) наш герой був з нами. У липні 2021 року ми встигли зняти його ювілей – 90-річчя», – розповідає Сергій Буковський.

Іван Дзюба помер 22 лютого 2022 року, за 2 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його рідна Миколаївка на Донеччині тимчасово окупована росіянами.

Окрім Львова фільм можна подивитись у кінотеатрах Києва, Дніпра, Харкова та Одеси.

Стрічка «Іван і Марта» виходить в українських кінотеатрах 2 листопада.