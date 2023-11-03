Про нові сеанси компанія KyivMusicFilm обіцяє повідомити згодом

У четвер, 2 листопада, у прокат вийшов документальний фільм Сергія Буковського «Іван і Марта», присвячений життю подружжю Дзюбів. Натомість уже 3 листопада компанія-дистрибютор KyivMusicFilm повідомила, що показ стрічки у кінотеатрах доведеться відкласти на деякий час.

«Ми щиро вболіваємо за стрічку, і дуже хочемо, щоб у вас була змога побачити цю неймовірну історію на великих екранах. Однак через невирішені питання продюсерів з Держкіно, про які нам стало відомо лише в день старту прокату, ми не можемо випустити фільм. Наразі кінотеатри зупинили продаж квитків та скасували сеанси», – йдеться у дописі KyivMusicFilm.

На жаль, у чому саме полягають ці невирішені питання, не відомо.

Також компанія повідомляє, що для того, аби повернути за квиток на скасований сеанс потрібно зв’язатися з кінотеатром, де мав відбутися показ.

Нагадаємо, «Іван і Марта» – це історія стосунків літературознавця, публіциста, шістдесятника та політв’язня Івана Дзюби та його дружини Марти.

Про нові сеанси компанія KyivMusicFilm обіцяє повідомити згодом.