З усіх подій, що відбуваються у Львові 4 та 5 листопада, ми обрали лише кілька, що заслуговують на особливу увагу. І це аж ніяк не означає, що інші на неї не заслуговують.

Кіно

«На Адоманті»

Лише в обраних кінотеатрах України триватимуть покази фільму, що переміг на цьогорічному Берлінале. Французьку документальну картину «На Адоманті» (на головному фото) у Львові показуватимуть лише до 5 листопада. Володар «Золотого ведмедя», однієї з найважливіших світових кіноподій, – робота знаного французького документаліста Ніколя Філібера, номінанта Премії BAFTA, лауреата Премії «Сезар» (і 5 разів номінанта), володаря призу Європейської кіноакадемії.

Як і в інших своїх роботах, Ніколя Філібер був не тільки режисером, а ще й оператором та монтажером фільму.

Фільм розповідає про унікальний психіатричний лікувальний центр «Адамант». Це плавуча споруда, розташована на Сені в самому центрі Парижа. Заклад приймає дорослих, які страждають на психічні розлади, пропонуючи їм вид догляду, який вкорінить їх у часі та просторі й допоможе їм відновитися. Співробітники «Адаманту» пропонують консультації та арттерапію за допомогою музики, живопису, ремесел, літератури та кіно. В «Адаманті» є кіноклуб, кафе і бар. Команда, що керує центром, намагається якнайкраще протистояти знелюдненню психіатрії.

Виставки

«Врятовані» у Домі Франка

У Домі Франка триває виставка «Врятовані», де презентовано понад сто артефактів зі збірки музею, які відреставрували та оцифрували у межах проекту «Franko відкритий цифровий музей».

На виставці презентовано понад сто артефактів зі збірки музею (фото Дому Франка)

З початком повномасштабного вторгнення спільнота Дому Франка доклала максимальних зусиль, аби вберегти найцінніше з колекції музею. Проте сховати чи евакуювати експонат означає на невизначений період позбавити відвідувачів змоги побачити ці скарби. Саме тому Дім Франка у партнерстві з Інститутом франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка реалізовує проект «Franko відкритий цифровий музей», одним із проміжних продуктів якого є виставка «Врятовані». Уже оцифровані 1200 одиниць. Переглянути роботи можна на сайті музею.

Виставка триватиме до 12 листопада.

«ПрИдане» у Музеї ідей

У Музеї ідей триває виставка «ПрИдане: речі зі скрині» з приватної колекції Христини Щербини.

На виставці представлена колекція старовинних сорочок (фото Музею ідей)

Христина Щербина працює керівником проектів та програм УКУ. Її пристрастю є колекція старовинних сорочок, яка і буде представлена на виставці. Вона збирала її близько десяти років.

Вхід на виставку – це вільний донат, який піде на потреби Косівської роти 74-го бату/102-ї бригади. Наразі військові потребують медично-евакуаційне авто із портативним РЕБом, який потрібен для захисту від ворожих FVP-дронів.

Виставка триватиме до 1 грудня.

Театр

«Паливо» у Театрі імені Марії Заньковецької

Театр імені Марії Заньковецької продовжує виконувати обіцянки про велику кількість прем’єр у новому сезоні. Цього разу вистава «Паливо» відкриває ще один новий простір у театрі.

Режисерка Наталія Сиваненко (фото театру ім. Заньковецької)

Після відкриття сцени «Стрих» прем’єра відбудеться у Блакитній залі театру 4 та 5 листопада. Вистава за п’єсою сучасної бельгійської франкомовної письменниці Амелі Нотомб поставлена режисеркою Наталією Сиваненко. Сценограф Сергій Глибін, художник світла Руслан Березовий. Акторський склад прем’єрної вистави – Андрій Козак (Професор), Іван Білаш (Даніель), Олександра Мироненко (Марина).

Місто, охоплене полум’ям війни, однак ми зачинимося в маленькій квартирі професора, щоб придумати як жити далі… Тваринні інстинкти виживання примушують чіплятися за останнє прекрасне, що може зігріти тіло (паливо від книг) і душу (роздуми над змістом прочитаного).