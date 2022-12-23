Михайло Риндзак з 1969 року працював у Львівській опері

23 грудня у Львові на 76-му році життя, відійшов у вічність Михайло Риндзак (1947-2022), народний художник України, багаторічний художник-постановник Львівської національної опери. Про це повідомив театр на своїй сторінці у Fаcebook.

Михайло Риндзак народився 1947 року в Болехові Івано-Франківської області в багатодітній родині родині мельника. Мав чотирьох братів і сестру. Зі старшим братом Тадеєм разом працював у театрі.

З 1969 р. — художник Львівського театру опери та балету ім. С. Крушельницької, в якому створив сценографію 20 вистав, зокрема до опер «Трубадур» і «Набукко» Джузеппк Верді, «Богема» Джакомо Пуччіні, «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, «Мойсей» Мирослава Скорика та ін. У 1996 р. на сцені Національної опери в Києві здійснив постановку опери Джузеппе Верді «Аїда».

Детальну інформацію про прощання із Михайлом Риндзаком буде повідомлено згодом