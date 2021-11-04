Віталій Малахов народився у Львові

На 68-му році життя помер український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов. Про це на своїй сторінці у Facebook написала донька режисера, акторка та телеведуча Даша Малахова.

26 жовтня Віталій Малахов потрапив до реанімації. «Діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо», – написала Даша Малахова.

Віталій Малахов народився 19 липня 1954 році у Львові. Він розпочав свою творчу діяльність 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 року по вересень 1979 року працював у Київському державному театрі російської драми ім. Лесі Українки, де здійснив постановку знаменитої вистави «Казка про Моніку».

З 1979 року очолив Київський державний театр естради, в якому здійснив постановки вистав: «Я – Київ», «Ніч чудес», «Зоря та смерть Пабло Неруди», «Шахрай мимоволі» та інші.

З 1985 по 1987 рр. працював із своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року під його керівництвом трупа створила свій театр –Київський драматичний театр на Подолі.

З 1987 року – художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав, це: «Ніч чудес» Шекспіра, «Вертеп» В. Шевчука, «Опера Мафіозо» за В. Станиловим. «В степах України» за О. Корнійчуком, «Квартал небожителів» О. Коротко, «Фантазія для роялю на чотири руки» за А. Ольмерт, «Фараони» О. Коломійця, «Дядя Ваня» Чехова, «Дивакуватий Журден», М. Булгакова, «Передчуття Мини Мазайла» Куліша, «Шестеро персонажів у пошуках автора» Піранделло.

Віталій Малахов – неодноразовий лауреат фестивалю «Київська Пектораль». У 2008 році став лауреатом національної премії України ім. Тараса Шевченка.