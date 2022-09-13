Режисерові було 91 рік

Французький кінорежисер, один із основоположників французької «нової хвилі»Жан-Люк Ґодар помер 13 вересня, на 92-му році життя

Жан-Люк Ґодар народився 3 грудня 1930 року у Парижі. Його батько був лікарем, а мати походила з родини швейцарських банкірів. Майбутній режисер навчався у Сорбонні, де займався антропологією.

Коли у 1951 році був заснований журнал «Cahiers du cinéma», Ґодар разом з однодумцями займався кінокритикою. Пізніше вони, об'єднані під назвою «французька нова хвиля», почали знімати власні фільми.

А перший повнометражний фільм Ґодара «На останньому подиху» з Жан-Полем Бельмондо називають своєрідним маніфестом «нової хвилі».

У 1964 року Ґодар написав: «Ми увірвалися у кіно, як печерні люди у Версаль Людовика XV».

Ґодара часто називають найрадикальнішим французьким режисером 1960-х та 1970-х років, зрештою таки він залишився до останнього, експериментуючи з новими технологіями, зокрема з 3D.

Останніми роками Ґодар перестав відвідувати кінофестивалі та давати інтерв’ю. Проте регулярно знімав кіно. У 2011 році Ґодар отримав премію «Оскар» за внесок у розвиток кінематографу.

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