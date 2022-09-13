Французький кінорежисер, один із основоположників французької «нової хвилі»Жан-Люк Ґодар помер 13 вересня, на 92-му році життя
Жан-Люк Ґодар народився 3 грудня 1930 року у Парижі. Його батько був лікарем, а мати походила з родини швейцарських банкірів. Майбутній режисер навчався у Сорбонні, де займався антропологією.
Коли у 1951 році був заснований журнал «Cahiers du cinéma», Ґодар разом з однодумцями займався кінокритикою. Пізніше вони, об'єднані під назвою «французька нова хвиля», почали знімати власні фільми.
А перший повнометражний фільм Ґодара «На останньому подиху» з Жан-Полем Бельмондо називають своєрідним маніфестом «нової хвилі».
У 1964 року Ґодар написав: «Ми увірвалися у кіно, як печерні люди у Версаль Людовика XV».
Ґодара часто називають найрадикальнішим французьким режисером 1960-х та 1970-х років, зрештою таки він залишився до останнього, експериментуючи з новими технологіями, зокрема з 3D.
Останніми роками Ґодар перестав відвідувати кінофестивалі та давати інтерв’ю. Проте регулярно знімав кіно. У 2011 році Ґодар отримав премію «Оскар» за внесок у розвиток кінематографу.
Вибрана фільмографія:
- 1960 – «На останньому подиху»/ À bout de souffle
- 1960 – «Маленький солдат» / Le Petit Soldat
- 1965 – «Альфавіль» / Alphaville, Une etrange aventure de Lemmy Caution
- 1965 – «Божевільний П'єро» / Pierrot le fou
- 1966 – "Чоловіче - жіноче" / Masculin, féminin
- 1967 – «Китаянка» / La Chinoise
- 1968 – «Фільм, як фільм» / Un film comme les autre
- 1969 – «Вітер зі сходу» / Le Vent d'est
- 1978 – «Як справи?» / Comment ça va?
- 1983 – «Ім'я: Кармен» / Prénom Carmen
- 2004 – «Наша музика» / Notre musique
- 2010 – «Соціалізм» / Film Socialisme
- 2014 – «Прощавай, мова 3D» / Adieu au Langage
- 2018 – «Книга образу» / Le livre d’image