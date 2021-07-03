Юрій Рибачук працював заступником міністра культури Євгена Нищука в 2017-2019 роках

У Києві на 48-му році життя помер колишній заступник міністра культури, культурний діяч, журналіст і перекладач Юрій Рибачук, повідомив у суботу, 3 липня, журналіст і друг померлого Дмитро Лиховій.

«Не можу повірити. Як же так? Світлий, повний життя і нових планів чоловік.

Спочивай з миром», – написав він у Facebook.

Що відомо про Юрія Рибачука

Юрій Рибачук народився 30 листопада 1973 року в Рівному. Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Мануїльського.

У 2017-2019 роках обіймав посаду заступника міністра культури (Євгена Нищука).

Як пише «Новинарня», незадовго до смерті у нього стався тяжкий інсульт.