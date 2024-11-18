Також Дюмон писав пісні для багатьох інших відомих артистів, як Тіно Россі, Жак Брель та Барбра Стрейзанд

У Франції у 95 років після тривалої хвороби помер знаменитий композитор Шарль Дюмон. Він писав для відомих співаків та співачок, зокрема він є автором пісні Non, je ne regrette rien, яку співала Едіт Піаф.

Дюмон також працював із такими виконавцями, як Жак Брель, Даліда та Брабра Стрейзанд, створював пісні для кіно та телешоу, і сам виступав на сцені. Його останній концерт пройшов у 2019 році у Парижі. Про смерть композитора написала газета Le Monde.

Французький композитор розпочав кар’єру із джазу. Він навчався грі на трубі у консерваторії Тулузи. Згодом він розпочав грати на фортепіано та писати пісні.

У 1950-х він він познайомився з поетом-піснярем Мішелем Вокером, разом з яким вони написали пісню Non, je ne regrette rien («Ні, я ні про що не шкодую»). У 1956 році її виконала Едіт Піаф. Для цієї співачки він написав ще близько 30 пісень, їхня співпраця завершилась через смерть Піаф у 1963 році.

Також Дюмон писав пісні для багатьох інших відомих артистів, як-от Даліда, Тіно Россі, Жак Брель та Барбра Стрейзанд. Його пісні також можна почути у фільмах і серіалах «Трафік», «Парад», «Початок», «Мрійники», «Нестерпна жорстокість».