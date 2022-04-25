Богдан Рибка в образі пана Дзюня

У Львові 25 квітня у віці 69-ти років помер учасник театру «Не журись» Богдан Рибка, відомий від 90-х років як «пан Дзюньо». Про це на своїй сторінці у Facebook написав співак та перекладач Віктор Морозов.

«Сьогодні відійшов у Вічність неперевершений актор театру «Не журись!» Богдан Рибка або пан Дзюньо, якого вже зачекалася в цій незбагненній Вічності його сценічна партнерка пані Стася (Остап Федоришин)... Тепер, мабуть, усі янголи реготатимуть там, на Небесах, від кумедних жартів і віців цієї незрівнянної парочки... Світлая пам'ять усім Вам, найдорожчі наші... Царство Небесне...», – написав він.

Богдан Рибка народився 20 квітня 1953 року у Львові. Його батьки працювали у Львівському театрі опери та балету. Мати – білетером, а тато – кравцем. Він сам розповідав, що виріз за театральними лаштунками. Проте обрав професію лікаря. Спочатку Богдан Рибка закінчив медучилище та три роки пропрацював помічником анестезіолога. Після медичного інституту обрав фах лікаря-психіатра.

Все життя грав на сцені, зокрема в естрадному театрі «Не журись!», не полишаючи роботи у лікарні. Також Богдан Рибка знімався у кіно, зокрема у фільмі Кшиштофа Зануссі «Ефір».

Нагадаємо, естрадний театр «Не журись!» був створений у Львові у червні 1988 року.

Найбільшої популярності театр зажив протягом 1988–1991 років. Тоді він створив цілу низку музично-театралізованих вистав, у яких гостро висміював тогочасну комуністичну владу. Також театр представляв глядачам заборонені тоді пісні українських січових стрільців, вояків УПА.

Творцями театру були Андрій Панчишин, Юрій Винничук та Віктор Морозов. Останній став мистецьким керівником театру. Великою популярністю серед глядачів користувалась гумористична пара – «пані Стася і пан Дзюньо» (Остап Федоришин (помер у 2017 році) та Богдан Рибка). Після того, як дует розпався Богдан Рибка не полишив популярного серез львів’ян персонажа, створивши у 2004 році з акторкою Мирославою Сидор дует «пан Дзюньо та пані Мірця».