Помер львівський фотохудожник Володимир Ольхомяк

Володимир Ольхомяк помер на 90-му році життя

Сьогодні, 18 січня, помер відомий львівський фотохудожник Володимир Ольхомяк. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Володимир Ольхомяк працював в історичному музеї, картинній галереї, обласній реставраційній майстерні, обласному управлінні архітектури. Його фотороботи увійшли до музейних путівників.

Фотограф зафіксував на світлинах багато архітектурних пам’яток, дерев’яних церков України, які вже знищені або сильно зруйновані. Тому зараз вони, крім мистецької, мають ще й історико-культурну цінність.

12 липня, у Міжнародний день фотографа, ЛОДА передала фотографії Василя Ольхомяка ГО Інституту ім. Маркіяна Шашкевича для створення музею фотомистецтва.

Володимир Ольхомяк відійшов у вічність на 90-му році життя. Його поховають у селі Костеїв біля Куликова завтра, 19 січня. Чин похорону відбудеться о 14:00 на місцевому кладовищі.

Довідка:

Володимир Федорович Ольхомяк народився 25 листопада 1928 року у с. Добужок Томашівського повіту (Польща). У 1945-1949 рр. навчався у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва на факультеті живопису.

З 1950 до 1967 року працював фотографом Львівського історичного музею.

У 1967 – 1972 рр. працював фотографом Львівської спеціальної наукової реставраційно-виробничої майстерні архітектурних пам’ятників України.

З 1972 року виконував обов’язки інженера у Львівському обласному управлінні в справах будівництва та архітектури при облвиконкомі.

З 1967 до 1977 року працював фотографом Львівської картинної галереї.