Художнику було 79 років

У віці 79-ти років помер львівський художник Ігор Янович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили у «Я Галереї».

«З невимовним сумом повідомляємо про смерть Ігоря Яновича. Величезна втрата для нас, для всього українського та світового мистецтва. Класик українського сучасного мистецтва, він належав до неоавангардистів та представників абстрактного мистецтва. Виставки Яновича відбувалися не тільки в Україні, а також в музеях та галереях закордоном: Польща, Німеччина, Литва, Греція та інші країни. На багато поколінь художників його мистецтво мало сильний вплив. В часи повномасштабного вторгнення він дуже гостро відчував та відображав у власній творчості події, що відбуваються у нашій країні», – йдеться у повідомленні.

Ігор Янович народився у 1944 році в Києві. У 1971 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, кафедру художньої кераміки. Із 1986 року – член спілки художників. Протягом 1988-1991 років брав участь у виставках в різних країнах.

Учасник понад 70 зарубіжних та міжнародних проектів, автор 25 персональних експозицій та проектів в Україні, Польщі, Австрії та Німеччині. Жив та працював у Львові.