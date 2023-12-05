На 64 році життя помер львівський скульптор та реставратор Орест Драгун

У понеділок, 4 грудня, на 64 році життя помер львівський скульптор та реставратор Орест Драгун. Про його смерть повідомив львівський історик та перекладач Андрій Павлишин на своїй сторінці у Facebook.

«Ми завдячуємо йому відновлення цілої низки сакральних пам'яток, зокрема постаті Христа над входом до храму св. Ольги та Єлизевети на пл. Кропивницького. Нехай Господь прийме душу того, хто скромно і віддано трудився на мистецькій ниві», – написав Андрій Павлишин.

За даними Андрія Павлишина, Орест Драгун помер ввечері 4 грудня після важкої хвороби.