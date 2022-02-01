Микола Головань жив у так званому «будинку з химерами», який прикрашав різноманітними скульптурами і барельєфами

Вночі Луцьку помер 78-річний скульптор Микола Головань. Про це повідомив близький друг померлого, згодом інформацію підтвердив мер Луцька. Відомо, що чоловік перебував у лікарні, але що саме стало причиною смерті, наразі не повідомляють. Однією з найвідоміших робіт Миколи Голованя є луцький «будинок з химерами», в якому проживав він сам. Протягом життя він прикрашав будівлю скульптурами та барельєфами, наразі їх налічують близько півтисячі.

Першим про смерть Миколи Голованя повідомив його близький друг Микола Більшевич у вівторок, 1 лютого. «Він ще хотів пожити лише для того, щоб допрацювати своє дитя... Вічна пам'ять, Микола Микитовичу», – йдеться у дописі в Facebook.

Також на оперативній нараді цю інформацію підтвердив мер Луцька Ігор Поліщук. Він пообіцяв, що цьогоріч на честь Миколи Голованя відкриють сквер на вулиці Драгоманова, де наразі зібрана невелика частина його робіт.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, Микола Головань помер у лікарні. Втім, що стало причиною смерті, наразі невідомо.

Микола Головань є одним із найвідоміших луцьких скульпторів. Народився 9 січня 1943 року, з 1959 по 1965 рік навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва ім. Івана Труша. Свою першу виставку він відкрив у 1971 році. Протягом 8 років працював скульптором у Художньому фонді України.

Відомий за межами Луцька передусім завдяки «будинку з химерами», побудованому на березі річки Стир. У цій будівлі постійно жив сам Головань, з 1980 року він регулярно прикрашав її скульптурами, яких наразі налічують близько півтисячі.

У 2016 році Луцька міська рада присвоїла Миколі Голованю звання «почесного громадянина міста». Улітку 2020 року в центральному парку місті розмістили ряд його скульптур, які підсвічуються вночі.