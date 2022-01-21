Співакові було 74 роки

На 75-му році життя помер рок-співак, актор, володар «Греммі» та виконавець ролі Боба у «Бійцівському клубі» Міт Лоуф. Його не стало увечері 20 січня у Нешвілі, повідомляє Deadline.

Про смерть Міт Лоуфа повідомила його родина, дружина Дебора та дочки Перл та Аманда. Але причина смерті не розголошується.

Хто такий Міт Лоуф