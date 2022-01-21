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Співакові було 74 роки
На 75-му році життя помер рок-співак, актор, володар «Греммі» та виконавець ролі Боба у «Бійцівському клубі» Міт Лоуф. Його не стало увечері 20 січня у Нешвілі, повідомляє Deadline.
Про смерть Міт Лоуфа повідомила його родина, дружина Дебора та дочки Перл та Аманда. Але причина смерті не розголошується.
Хто такий Міт Лоуф
- Міт Лоуф народився 27 вересня 1947 року у Техасі. Його справжнє ім'я – Майкл Лі Едей. Його творчий псевдонім перекладається з англійської як «м'ясний рулет». Так артиста називали в дитинстві. Цікаво, що ще у 80-х він став вегетаріанцем.
- У 1977 році Міт Лоуф випустив альбом Bat Out of Hell, який досі є одним із найбільш продаваних альбомів в історії (30 млн). Лише у США було продано 14 мільйонів примірників.
- Загалом Міт Лоуф продав понад 100 мільйонів альбомів у всьому світі.
- За платиновий сингл I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) Міт Лоуф отримав «Греммі».
- Також він знімався у кіно та серіалах, зокрема у «Шоу жахів Роккі Горрора», «Блеф», «Байки зі склепу», «Бійцівський клуб», «Бладрейн», «Доктор Хаус».
- У 2011 році він втратив свідомість на сцені під час виступу у Піттсбурзі. У 2016 році він знову знепритомнів на сцені через сильне зневоднення. На фестивалі жахів Texas Frightmare у 2019 році Міт Лоуф упав зі сцени та зламав ключицю.
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