Данилу Перцову було 48 років

У неділю, 5 грудня, на 49-му році життя помер відомий музикант, композитор, виконавець старовинної музики, учасник гурту «Хорея Козацька» Данило Перцов. Причиною смерті, можливо, стали ускладнення коронавірусної інфекції, повідомляє на сторінці у Facebook фестиваль LvivMozArt.

1 грудня лідер «Хореї Козацької» Тарас Компаніченко написав у своєму Facebook, що Перцов був госпіталізований до лікарні із ковідом та перебував у реанімації на кисневому концентраторі. За його словами, музикант був госпіталізований до столичної лікарні №12.

«Наш друг, товариш, брат та колега по "Хореї Козацькій" Данило Перцовхворіє на Covid-19. Наразі стан його лікарі оцінюють, як стабільно важкий. Він в реанімації, на кисневому концентраті. 85 % ураження легень. Лікарі боряться за його життя. Він бореться за своє життя! Його мама – Валентина Андріївна Ульянова – видатний український ґрафік теж хвора на Covid», – написав Компанійченко.

Данило Перцов народився 10 січня 1973 року в Києві у сім'ї відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Віктора Пацукевича.

Дебют Данила Перцова як композитора відбувся у 1992 на фестивалі «Прем'єри сезону», де прозвучав його твір «Кондукт Бабиного яра» у виконанні ансамблю «Київська камерата» під орудою Володимира Сіренка. Цього ж року Данило вступив до Київської консерваторії (клас композиції Мирослава Скорика, пізніше – Марини Денисенко), де під час навчання також захопився автентичним виконавством та почав вивчати гру на старовинних інструментах. У 1998-2001 рр. стажувався в аспірантурі в класі Левка Колодуба. В ці ж роки брав участь в театральних проектах, у низці перформансів.

У 2006 році був виконаний твір Данила Перцова «Кецалькоатль» для тріо «САТ» та електронної доріжки, у виконанні брало участь угрупування «TanzLaboratorium» під проводом Лариси Венедиктової. У 2008 разом з Богомазовим, Венедиктовою та Олександром Другановим була створена електроакустична опера «Солодких снів, Річарде», де Данило Перцов виступив як композитор, постановник та програміст.

У 2016 році ораторія Данила Перцова «Гірка зоря» до 30-х роковин Чорнобильської трагедії була виконана у «Мистецькому арсеналі» під проводом Кирила Карабиця (автор відео – Сергій Петлюк).

З 2005 року Данило Перцов був постійним учасником ансамблю «Хорея Козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.