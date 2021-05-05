Георгій Прокопенко помер на 84-му році життя

5 травня на 84-му році життя помер львівський спортсмен, призер Олімпійських ігор Георгій Прокопенко. Про це повідомило львівське відділення НОК України. Причини смерті не зазначають.

Львів’янин Георгій Прокопенко чотири рази ставав рекордсменом світу, 11 разів був рекордсменом Європи (1962-1964) у плаванні на 100, 200 м брасом і в комбінованій естафеті 4×100 м (брасом). П’ятикратний чемпіон та багаторазовий рекордсмен СРСР. На Олімпійських іграх у Токіо у 1964 році отримав срібну медаль.

Георгій Прокопенко винайшов сучасний вид техніки плавання брасом із «пізнім» вдихом, був заслуженим майстром спорту.

Народився на Полтавщині, закінчив Львівський інститут фізичної культури. Після спортивної кар’єри працював тренером і викладачем Інфізу. Був зятем Віктора Чукаріна.