Актору був 81 рік

Помер німецький актор Удо Кір. Про смерть актора, якому було 81 рік, повідомив його партнер Делберт Макбрайд, пише Variety. Удо Кір народився в Кельні в 1944 році. Госпіталь, у якому народився Удо, був розбомблений наступного дня. Його разом з матір'ю витягли з-під уламків.

Дитинство і юність Кіра пройшли в післявоєнній Німеччині. У 18 років він переїхав до Лондона, щоб вивчити англійську мову. Також він відвідував курси з акторської гри. Зрештою режисер Майкл Сарн запропонував йому невелику роль у короткометражному фільмі «Дорога до Сен-Тропе» (1966). Першою помітною роллю Кіра став фільм «Печатка диявола» 1970 року.

У 1973 році Удо Кір познайомився з режисером Полом Морріссі, у якого потім знявся в ролі Франкенштейна у фільмі «Тіло для Франкенштейна» і в ролі Дракули в «Кров для Дракули». Він також знявся у фільмах свого друга Райнера Фасбіндера, таких як «Дружина станційного доглядача», «Лулу», «Третє покоління» та «Лілі Марлен».

Наприкінці 1980-х Кір почав співпрацювати з Ларсом фон Трієром, зігравши в його фільмах «Епідемія», «Європа», «Розсікаючи хвилі», «Та, що танцює у темряві», «Догвіль», «Меланхолія» та «Німфоманка».

У США Кір знявся у фільмі почав Гаса Ван Сента «Мій особистий штат Айдахо», що вийшла в 1991 році. Згодом знімався у таких проєктах як «Армаггедон» тощо. Удо Кір знімався також у фільмі Вацлава Мархоула «Розфарбоване пташеня», у створені якого брала участь Україна.

Однією з останніх робіт Кіра став фестивальний гіт «Таємний агент», який невдовзі виходить в український прокат. Загалом Удо Кір знявся більш ніж у 200 фільмах.