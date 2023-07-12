Мілану Кундері було 94 роки

11 липня помер всесвітньовидомий письменник Мілан Кундера. Йому було 94 роки. Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

Мілан Кундера народився у Брно, Чехословаччина, 1 квітня 1929 року в сім'ї Людвика Кундери, чеського музикознавця та піаніста, який з 1948 до 1961 року був головою Музичної Академії Брно.

Закінчив школу в 1948 році та почав вивчати літературу та естетику на Факультеті Мистецтв Карлового Університету, але через два семестри розпочав навчання в Академії Кіно, де відвідував лекції з режисури та написання сценаріїв.

В 1948 році майбутній письменник приєднався до комуністичної партії, яка на той період була головною в країні. В 1950 році він та ще один чеський письменник, Ян Трефулка, були виключені з партіï за «антипартійну діяльність». Кундера також був виключений з університету. Письменник використав цей інцидент для написання новели «Жарт» (1967). Згодом він відновив членство у комуністичній партії, а у 1970 році був знову виключений. Тоді його книжки зникли з магазинів і бібліотек.

Після радянської окупації Чехословаччини у серпні 1968 року Мілан Кундера бере участь у «Празькій весні» (її події він описує у найвідомішому своєму творі «Нестрпна легкість буття»), за що був позбавлений можливості викладати та публікуватись.

У 1975 році переїхав до Франції, де його запросили викладати в університеті Реймсу. Після еміграції був позбавлений громадянства Чехословаччини і більше на батьківщину Кундера не повернувся.

У 1982 році Кундера закінчив роман «Нестерпна легкість буття». В 1988 році за цим романом Філіп Кауфман зняв фільм.

У 2019 році, через 40 років, Мілан Кундера відновив чеське громадянство.

Чимало творів Кундери перекладено та видано українською мовою.

На честь Кундери названо астероїд.

Основні твори: