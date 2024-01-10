Янушу Маєвському було 92 роки

У віці 92 років помер Януш Маєвський, відомий польський режисер, сценарист, письменник та ректор «Варшавської школи кіно». Про це повідомляє RMF24.

Януш Маєвський народився 1931 року у Львові. У сім років він побачив «Білосніжку» Волта Діснея та захопився кіно.

Після II Світової війни та радянської окупації Львова родина Маєвських переїхала до Кракова. У 1955 році він закінчив Краківський політехнічний інститут (факультет архітектури), а у 1960 році – Вищу школу театру і кіно в Лодзі. Протягом 1983-1990 років був головою «Ради асоціації польських кінематографістів», а з 2006 року – президентом Асоціації.

У 2018 Маєвський підтримав звернення Європейської кіноакадемії на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

У режисурі Маєвський дебютував у 1964 році фільмом у жанрі фентезі «Аватар, обмін душами" (1964).

Він найбільш відомий за стрічки: «Імператорсько-королівські дезертири», «Готель "Пацифик"», «Золото дезертирів», «Ревнощі та ліки», «Урок мертвої мови», «Злочинець, який вкрав злочин», «Локіс. Рукопис професора Віттембаха», «Чорний мерседес». Останнім його фільмом став документальний «Jazz Outsider» (2022 рік).