Тарасу Мельнику було 67 років

У суботу, 22 січня, помер відомий український музикознавець, співзасновник та багаторічний директор фестивалю «Червона рута» Тарас Мельник. Йому було 67 років.

Про смерть Мельника повідомила його племінниця Наталія Антонова у Facebook. Щоправда, причини смерті митця вона не назвала.

Водночас як зазначає «Українська правда», ще 17 січня донька Тараса Мельника Соломія повідомляла, що він переніс складну операцію і перебуває у міській лікарні Ужгорода в ковідному відділенні.

«Стан складний, але не безнадійний! Наразі він знаходиться у міській лікарні м.Ужгород в ковідному відділенні», – зазначила вона у Facebook.

Про час і місце прощання і похорону митця наразі не повідомляється.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. Навчався у Київській державній консерваторії ім. Чайковського, де був учнем відомого композитора Миколи Скорика. Проте на п'ятому курсі його виключили за проукраїнську позицію та відправили на завод працювати слюсарем.

Два роки Мельник працював викладачем у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. Гоголя, а згодом – у Національній музичній академії України ім. Чайковського.

У 1989 році разом із нині заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував і провів перший фестиваль української музики «Червона рута» в Чернівцях. Також він був співзасновником дитячого фольклорного театру «Дай Боже!».

Також Мельник був учасником рок-групи «Еней» та музикознавцем, який досліджував звичайну педагогіку українців. За вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Зазначимо, що «Червона рута» – це один із найавторитетніших музичних форумів України, який відбувається з 1989 роки. Його проводять раз на два роки: у парні роки відбуваються обласні відбіркові конкурси, у непарні роки – підготовка та проведення фінальних змагань фестивалю.

Конкурси проводять у шести жанрах: український автентичний фольклор, популярна, танцювальна, акустична, експериментальна та рок-музика.