Олег Вергеліс був багаторічним редактором відділу культури «Дзеркала тижня»

У п’ятницю, 30 вересня, у 55 років пішов з життя відомий театральний критик та журналіст Олег Вергеліс. Останнім часом він боровся з важкою хворобою.

«Сьогодні перестало битися велике серце Олега Вергеліса. Прощавай друже. Вічна пам‘ять», написав у Facebook режисер Олесь Санін.

Олег Вергеліс був багаторічним редактором відділу культури «Дзеркала тижня», до цього – редактором відділу культури газети «Киевские Ведомости», дописував також для видань «Профіль», «Главред», «Український театр», «Українська культура», «Культура і життя» та інших ЗМІ, повідомляє «Детектор медіа».

У 2009 Олег Вергеліс став лауреатом Всеукраїнського конкурсу ЗМІ «Золоте перо» за найкраще висвітлення культурного життя країни на шпальтах газети «Київські Відомості», був володарем спецвідзнаки «Золоте перо» від Національної спілки театральних діячів України «за творчий внесок та благодійність». У 2018-му році отримав мистецьку премію «Київ» ім. Амвросія Бучми.

У січні 2020 року Олег Вергеліс став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.