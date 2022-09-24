У Львівській опері відзначають ювілей видатної української співачки Соломії Крушельницької. }ї 150-річч. присвячена низка заходів.

У фоє театру відкрилась виставка «Історія тріумфу», присвячена патронесі Львівської опери.

Соломія Крушельницька виконувала приблизно 60 оперних партій вісьмома мовами

Понад чверть століття Соломія Крушельницька виступала на провідних оперних сценах світу, артистці аплодувала та влаштовувала аншлаги публіка на 4 континентах у 30-тьох країнах та понад 70-ти містах світу. Її розлогий й багатий репертуар представлений 60 операми, авторами яких були понад 35 композиторів. Її особистість перевершила всі усталені масштаби, зламала канони ролі жінки в суспільстві.

Велика кількість вагомих подій, історичних фактів, а також розмаїття постатей дивовижним чином поєднані з життям великої артистки. Куратором виставки є Михайло Кобрин. Експозицію створив художник Сергій Петлюк.

Першим концертом став «Соломія. Brava!», у якому прозвучали світова оперна класика

Також 24 вересня відбулась презентація нової книги про Соломію Крушельницьку «Кімоно для Баттерфляй» Олександра Балабка.

Молодій солістці Варшавської опери Соломії Крушельницькій подарували кімоно, у якому вона наважилася виконати опереткову арію гейші. Цей епізод творчої долі співачки дозволив письменникові розгорнути захопливу оповідь про шлях до однієї з визначальних ролей – в опері «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні. Роман вміло поєднує історичні факти та художню вигадку. Книга видана видавничим домом «Букрек».

Звичайно, головною героїнею ювілейних святкувань є музика. Першим концертом став «Соломія. Brava!», у якому прозвучали світова оперна класика, яку на найкращих оперних сценах чотирьох континентів виконувала Соломія Крушельницька.

Зірковим гостем Гранд-концерту став італійський диригент Альберто Веронезі

Прозвучали арії, хори та ансамблі з опер італійських, французьких та німецьких композиторів, адже сама Соломія Крушельницька виконувала приблизно 60 оперних партій вісьмома мовами.

Зірковим гостем Гранд-концерту став італійський диригент Альберто Веронезі, художній та музичний директор престижного міжнародного фестивалю Джакомо Пуччіні в Торре-дель-Лаго. Він співпрацював з оперними театрами та фестивалями Відня, Афін, Бухареста, Брюсселя, Савонлінни, Берліна, Болонії, Токіо, Тяньцзіня, Тель-Авіва, Нью-Йорка та ін. Альберто Веронезі є офіційним артистом «Deutsche Grammophon» з 2006 року. Для лейбла він записав 7 альбомів, зокрема співпрацюючи з такими відомими артистами як Пласідо Домінго, Роберто Аланья та Анджела Георгіу. Це перший виступ італійського диригента на львівській сцені.

Також до програми святкувань увійшли концерт-лекція «Відома й невідома Крушельницька», яку театр зробив у співпраці з Музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької у Львові.

Концерт-лекція «Відома й невідома Крушельницька»

Серед вистав – балет «Повернення Баттерфляй» (Джакомо Пуччіні та Мирослав Скорик).

Балет має дві сюжетні лінії. Мирослав Скорик в одному з інтерв'ю розповів: «Я написав балет „Повернення Баттерфляй“ на основі творів Пуччіні, партій, які співала Соломія Крушельницька, і своєї музики». Коли Пуччіні представив вперше оперу «Мадам Баттерфляй» натовп освистав композитора. Проте він вирішив здійснити другу спробу постановки з Соломією Крушельницькою у головній ролі. І тріумфу було досягнуто. Це одна сюжетна лінія балету «Повернення Баттерфляй». Інша – взаємини з учителем танців сестри Соломії.

У неділю, 25 вересня, можна буде у Дзеркальній залі побачити містичну драму «Саломея» за поетичним сценарієм Наталії Давидовської.

Соломія Крушельницька у ролі Чіо-Чіо-сан

У глядацькій залі дають оперу «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні. Запрошений тенор – Олег Злакоман.

29 вересня, у четвер у Дзеркальній залі відбудеться «Італійський вечір». У цьому концерті камерної музики візьме участь гітарист Сімоне Онніс (Італія).

У неділю, 2 жовтня, у Дзеркальній залі відбудеться концерт учнів Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької «Діти – Соломії».

*Усі фото надані Львівським театром опери та балет ім. Соломії Крушельницької.