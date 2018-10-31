Помер відомий український письменник Богдан Жолдак

Богданові Жолдаку було 70 років

У середу, 31 жовтня, на 71-му році життя помер відомий український письменник, драматург і сценарист Богдан Жолдак.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook письменник Василь Трубай.

Богдан Жолдак народився 13 лютого 1948 році у Києві, в родині письменника Олеся Жолдака та поетеси Єви Нарубіної.

Він закінчив філологічний факультет Київського національного Університу ім. Шевченка. Був ведучим кількох телевізійних програм та щотижневої радіопередачі на Національному радіо. Викладав сценарну майстерність.

Відомий своїми творами «Укри», «Коли генії плачуть», «Гаряча Арктика». Є автором сценаріїв фільмів «Відьма», «Козаки йдуть!», «Іван та кобила», «Дорога на Січ».