Помер британський актор Девід Проуз

Помер британський актор, бодібілдер і важкоатлет Девід Проуз, який зіграв Дарта Вейдера в оригінальній трилогії «Зоряних війн».

Про це 29 листопала повідомили агенти актора. Конкретна причина смерті не уточняється, відомо лише, що 84-річний Проуз помер у лікарні після нетривалої хвороби.

Девіда Проуза обрали на роль Дарта Вейдера через його статуру – його зріст був 198 см. Проте спершу актора покликали на прослуховування для ролей не тільки Вейдера, а й Чубаки. Актор розповідав, що вирішив пробуватися на Вейдера, бо «люди завжди пам'ятають поганців».

Режисер «Зоряних війн» Джордж Лукас вирішив, що акцент Проуза не надто пасує Дарту Вейдеру. На знімальному майданчику Проуз промовляв усі репліки Вейдера, але згодом їх переозвучив актор Джеймс Ерл Джонс.

Першою роллю Проуза у кіно стала роль монстра Франкенштейна у «Казино Рояль» за романом Яна Флемінга про Джеймса Бонда у 1967 році.

У Британії Проуз також знаменитий роллю супергероя на ім'я Людина Кодексу Зеленого Хреста – персонажа, який пояснював дітям правила дорожнього руху. За цю роль Проуз отримав Ордена Британської імперії.