Джеррі Адлер відомий глядачам за роллю Германа «Хеша» Рабкіна в серіалі «Клан Сопрано» (на фото праворуч)

23 серпня у віці 96 років помер американський актор, відомий зокрема за роллю в популярному серіалі «Клан Сопрано», Джеррі Адлер. Про це 24 серпня повідомила газета The New York Times.

Джеррі Адлер розпочинав карʼєру як залаштунковий менеджер Бродвею. Згодом він зрежисував та спродюсував понад 50 бродвейських вистав, серед яких оригінальна «Моя прекрасна леді». У 1980-х він переїхав до Каліфорнії, щоби бути ближче до родини.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

У Голлівуді понад 10 років він працював над мильними операми, після чого почав активно зніматися в кіно. Найбільш відомий для глядачів він був за роллю Германа «Хеша» Рабкіна, мудрого поводиря та соратника злочинної родини ДіМео, в серіалі «Клан Сопрано». Також він грав в епізодах серіалу «Гарна дружина» та «Врятуй мене».

В останні десятиліття він активно знімався у серіалах, а в 2000-х повернувся на Бродвей вже як актор.

Вибрана фільмографія