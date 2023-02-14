Христина Кедич працювала у Першому театрі з 1958 року

Померла народна артистка України, акторка Першого театру у Львові Христина Кедич. Про це 14 лютого повідомили на Facebook-сторінці театру.

«Христина Кедич – це ціла епоха, вона працювала з такими режисерами, як Володимир Скляренко, Євгеній Бондаренко, Марк Нестантінер, Мирон Лукавецький, Олексій Кравчук, Юрій Мисак. Одним з найбільш знакових партнерів Христини Кедич по сцені був Роман Віктюк. А найбільш повнокровним періодом творчості Христина Іванівна називала час, коли працювала з режисером Адою Куницею», – зазначають колеги акторки.

Христина Кедич працювала в театрі понад 60 років, зіграла понад 250 ролей в різних амплуа: травесті, казкових персонажів, характерних та драматичних героїнь. У Першому театрі (раніше Театр юного глядача) працювала з 1958 року. Довгий час очолювала первинний осередок Спілки театральних діячів України.

Христина Кедич народилася 21 березня 1940 року у с. Валява (нині Перемишльський повіт, Польща). Закінчила Львівське педучилище (1956), студію при Тернопільському музично-драматичному театрі ім. Шевченка (1957). Рік працювала артисткою Бердичівського українського музично-драматичного театру, з 1958 – у Першому театрі для дітей та юнацтва у Львові. З 1991 року – народна артистка України.

Прощання з народною артисткою України Христиною Кедич відбудеться 15 лютого о 13:00 в капличці 8 лікарні (вул. Навроцького, 23). Похорон на Личаківському цвинтарі.