У виставі прозвучать автентичні колядки від Уляни Горбачевської

Цими вихідними, 14 та 15 січня, у Першому театрі відбудеться прем’єра вистави «Вертеп». Традиційне для України театральне дійство цікаво тим, що перша його дія поставлена за Сокиринським вертепом Полтавської області 1774 року, а друга частина містить сучасний фольклор воєнного часу.

Традиційно вертеп реагував на усі виклики сьогодення й був поєднанням глибокої традиції та актуальності.

Вертеп, який підготував Перший театр складається з двох дій. Кожна має свою історію. За основу першої було взято текст Сокиринського вертепу 1774 р., який був записаний в Полтавській області. За його мотивами текст написала Марта Гурин. Це класична різдвяна історія: народження Ісуса і розповідь про царя Ірода. Друга дія написана за мотивами фольклору, який виник під час війни.

Традиційно в Україні з вертепом ходили чоловіки, проте зараз, коли чоловіки боронять країну на фронті, e у вертепі беруть участь лише жінки.

Режисеркою вистави є Ірина Ципіна, чия вистава «Пливе човен» отримала премію ім. Лесі Українки.

Музичною режисеркою є співачка та дослідниця фольклору Уляна Горбачевська. Нещодавна її непересічна постановка Terra Incognita мала великий успіх.У виставі беруть участь Ольга Гапа, Тетяна Максимюк, Олена Крилова, Богдана Бончук, Надія Лисак, Наталія Білан, Катерина Мусієнко, Анастасія-Марія Хавунка, Лариса Діденко, Ірина Занік, Любов Кузь, Мар’яна Кривдик, Леся Шкап’як.