Померла французька актриса Стефані Одран

Стефані Одран було 85 років (фото 1968 року)

Французька актриса Стефані Одран померла 27 березня. Про це повідомив її син, актор Тома Шаброль, зазначає видання La Croix.

Актрисі було 85 років. Вона померла після тривалої хвороби.

Одран найбільш відома за ролями у фільмах свого колишнього чоловіка, знаменитого режисера Клода Шаброля. Серед них - «Кузени», «Красуньки», «Залицяльники», «Око лукавого», «Демаркаційна лінія» та «Скандал».

Стефані Одран знімалась у Луїса Бунюеля. Зокрема, вона виконала роль в картині «Скромна привабливість буржуазії».

Серед її нагород Срібний ведмідь Берлінського кінофестивалю, премія Фестивалю в Сан-Себастьяні за кращу жіночу роль у фільмі «М'ясник», премія BAFTA, «Сезар» тощо.