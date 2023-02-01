Марії Микулайччук був 81 рік

У ніч на 1 лютого на 82-му році життя померла співачка, акторка, дослідниця фольклору, дружина актора та режисера Івана Миколайчука Марія Миколайчук. Про це на своїй сторінці у Facebook написав кінознавець Сергій Тримбач.

«Немає вже Марічки, та вона є і буде завжди – як пісенна душа самої України, як один із її образів, символів, її промінчик, живий і справжній. Полинула до свого Іванка, Івана Миколайчука (1941-1987), генія кіно, генія українства. Вже скоро їхні душі будуть знову разом», – написав він.

Марія Миколайчук (Карп’юк) народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка на Буковині.

Вона закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської, працювала акторкою в театрі. З 1961 року почала співати в Українському народному хорі імені Г. Верьовки. 29 серпня 1962 року вийшла заміж за Івана Миколайчука.

З початку 1970-х рр. –учасниця фольклорного вокального тріо «Золоті ключі» (з Ніною Матвієнко й Валентиною Ковальською).

Знімалась у фільмах «Пропала грамота», «Дівочі мрії», «Тріо „Золоті ключі“», «Білий птах з чорною ознакою» тощо. Останнью її роботою в кіно стала роль Ірини Сергіївни у фільмі Романа Балаяна «Ми є. Ми поруч».

Марію Миколайчук поховають поряд з Іваном Миколайчуком на Байковому цвинтарі у Києві.