Дмитрові Павличку було 93 роки

На 94-му році життя помер український поет та громадський діяч Дмитро Павличко. Про це у неділю повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу», – написав Сидоржевський.

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