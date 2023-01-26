Жанна Тугай у виставі «Моя дорога Памела,»

У Львові на 86 році життя пішла з життя акторка Жанна Тугай. Про це на своїй сторінці у Facebook написав актор та режисер Олекса Кравчук. Більше 60-ти років вона працювала у Львівському театрі ім. Лесі Українки.

Жанна Тугай народилась 4 квітня 1937 року у Шполі (Черкаська область). У 1958 році вона закінчила Київський театральний інститут (викладач Семен Ткаченко).

Жанні Тугай було 85 років

У 1958-1959 роках працювала у Львівському театрі юного глядача (нині Перший український театр для дітей та юнацтва). У 1959-1965 роках та від 1967 року працювала у Львівському театрі Радянської Армії (зараз Львіський академічний драматичний театр імені Лесі Українки).

Парастас відбудеться у четвер, 26 січня, о 18:00 в капичці на вул. Пекарській, чин похорону в п'ятницю о 13:00.

Вибрані ролі у театрі: