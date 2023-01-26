У Львові на 86 році життя пішла з життя акторка Жанна Тугай. Про це на своїй сторінці у Facebook написав актор та режисер Олекса Кравчук. Більше 60-ти років вона працювала у Львівському театрі ім. Лесі Українки.
Жанна Тугай народилась 4 квітня 1937 року у Шполі (Черкаська область). У 1958 році вона закінчила Київський театральний інститут (викладач Семен Ткаченко).
Жанні Тугай було 85 років
У 1958-1959 роках працювала у Львівському театрі юного глядача (нині Перший український театр для дітей та юнацтва). У 1959-1965 роках та від 1967 року працювала у Львівському театрі Радянської Армії (зараз Львіський академічний драматичний театр імені Лесі Українки).
Парастас відбудеться у четвер, 26 січня, о 18:00 в капичці на вул. Пекарській, чин похорону в п'ятницю о 13:00.
Вибрані ролі у театрі:
- «Весілля в Малинівці» Б. Александрова – Яринка
- «Марія» Салинського – Василиса
- «Влада темряви» – Анютка
- «Три сестри» – Ольга
- «Гравець» – Бланш де Каманж
- «Кольори» – Жінка в чорному
- «Моя дорога Памела, або Як уколошкати стареньку» – Памела